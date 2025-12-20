Где сейчас Валерий Леонтьев и какую позицию он занимает во время войны: Евгений Рыбчинский раскрыл детали

Валерий Леонтьев, Евгений Рыбчинский

Скандальная звезда российской эстрады Валерий Леонтьев исчез с радаров — стало известно, какую позицию он занимает во время войны в Украине, и в каком он состоянии.

Украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский в интервью "Наодинці" поделился собственными наблюдениями и объяснил, почему артист почти исчез из публичного пространства. По словам художника, он последний раз видел Валерия Леонтьева в 2022 году в Испании.

Поэт отмечает, что близкого общения между ними не было — скорее контакт поддерживал его отец Юрий Евгеньевич. Однако состояние здоровья российского артиста было заметно невооруженным глазом. В то же время композитор утверждает, что несмотря на проблемы со здоровьем Леонтьев не полностью отказался от сцены и соглашается на выступления при определенных условиях.

«Леонтьев — это старшее поколение. С ним общался папа. Последний раз я его видел в Испании в 2022-м. Он сильно болен, да. Он выступает. Когда надо, когда платят большие деньги, то он выступает. В Европе. Он боится за свою жизнь, за свое здоровье», — поделился поэт в разговоре с Анной Севастьяновой.

Напомним, в прошлом году Валерий Леонтьев публично объявил о завершении карьеры. Впрочем, вокруг его исчезновения со сцены и позиции относительно войны в Украине долгое время ходили противоречивые версии. Поговаривали, что артист якобы сбежал от войны и политики Кремля и таким образом осудил агрессию и тихо поселился в США.

Сам Леонтьев публично заявлений о своей позиции не делал. Однако недавний его поступок расставил точки над «і». Летом артист выступил на музыкальном фестивале в Казани, фактически продемонстрировав лояльность к стране-агрессору и поддержку оккупантов.

