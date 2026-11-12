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Дата публикации
Категория
Гламур
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Где сейчас живут дети и внуки Виталия Билоножко: вдова артиста сделала признание о большой семье

Светлана Билоножко рассказала, как сложилась жизнь потомков после потери самого родного человека.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Семья Виталия Билоножко

Семья Виталия Билоножко / © Facebook

Народная артистка Украины Светлана Билоножко, вдова певца Виталия Билоножко, рассказала об их двух сыновьях и внуках.

Так, в браке звезд родилось два сына — Георгий и Евгений. У старшего Георгия уже есть два внука — Виталий и Светлана, названные в честь дедушки и бабушки. На проекте «Наодинці з Гламуром» артистка говорит, что очень гордится своими родственниками. И добавляет, что именно они являются ее опорой в трудную минуту.

«У меня большая семья, они мне помогают. Как-то я поправилась, пошла дальше, начала мечтать об интересных песнях. Мы все вместе, друг другу помогаем. Они все такие талантливые», — рассказала Светлана в разговоре с Анной Севастьяновой.

Семья Виталия Билоножка / © Facebook

Семья Виталия Билоножка / © Facebook

В то же время, звезда не стала вдаваться в подробности деятельности самых родных, но заверила, что во время войны никто из них не эмигрировал за границу. В итоге дала понять, что ее старший 25-летний внук Виталий уже получил кинематографическое образование и стремится снимать украинское кино.

«Они занимаются своими делами. Внук занимается рекламой. Да, старший внук Виталий Билоножко выучился на оператора и сказал, что хочет снимать большое кино. Ему 25 лет. Все живут в Киеве. Мы не можем покинуть Украину. Кто-то должен любить эту землю. Не можем без нее никак», — подчеркнула звезда.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: «А я незадоволена!» БІЛОНОЖКО відверто про пенсію, чоловіків і життя після втрати

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