Где сейчас звезда 90-х Сестричка Вика: Соловий показала ее свежее фото и удивила их встречей

Кристина Соловий и Сестричка Вика

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Украинская певица Кристина Соловий в США встретилась со звездой 90-х Сестричкой Викой, настоящее имя которой Виктория Врадий.

Сестричка Вика в 90-х годах просто зажигала сцены своими выступлениями в стиле рок и безумной энергетикой. Однако в 1993 году она отправилась в США строить карьеру. Стать звездой за океаном исполнительница не смогла, но, наконец, осталась там жить.

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Много лет о Сестричке Вику не было ничего слышно, но Кристина Соловий не даст забыть рок-певицу. Артистка сейчас исследует украинскую музыку 90-х годов. Так судьба ее свела с Викой Врадий. Кристина Соловий даже поехала в Лос-Анджелес, чтобы лично встретиться с Сестричкой Викой. Певица показала их фото и призналась, что у них оказалось много общего.

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Кристина Соловий и Сестричка Вика / © instagram.com/soloviyka

«Так львовская и дрогобычская мавки встретились как-то на другом конце света — в солнечном Лос-Анджелесе. В жизни редко встречаются люди, которые, несмотря на разный опыт, имеют столько общего, как мы с Викой. И именно это и самое ценное в моем исследовании украинских 90-х — знакомиться поближе с такими людьми, перенимать это чутье мира, осознавать, как все дороги и решения в жизни привели меня сюда», — говорит исполнительница.

Кристина Соловий и Сестричка Вика / © instagram.com/soloviyka

Также Кристина Соловий оставила обращение к Сестричке Вики в своем Instagram. Артистка поблагодарила ее за тот чувственный разговор в США, а также за то, что Вика Врадий доверила сделать кавер на свою песню.

«И хоть у Вики и нет страниц в соцсетях, я хочу здесь вас поблагодарить. За то, что сохранили наивность, за то, что доверили мне свою песню-первенца и за наш разговор. Во время которого я не могла не обращаться на „вы“», — говорит исполнительница.

Сестричка Вика / © instagram.com/soloviyka

Напомним, ранее Кристина Соловий интриговала кавером на песню Сестрички Вики. Ради этого знаменитость даже изменила образ — стала бунтаркой со стрижкой под мальчика и с ирокезом.

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