Где сейчас звезда "Витальки" Гарик Бирча: служба в ВСУ, тайная женитьба и рождение дочери

Гарик Бирча

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Украинский актер, известный по юмористическому сериалу «Виталька» Гарик Бирча с началом полномасштабной войны исчез с радаров шоу-бизнеса.

Как выяснилось, с первых дней российского вторжения юморист защищает страну от российских оккупантов. Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, куда же на самом желе исчез Гарик Бирча, что известно о его службе в ВСУ, а также о жене и дочери, которых он тщательно скрывает.

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Как Гарик Бирча стал популярным

Талант Гарика Бирчи стал проявляться еще в ранние годы. Он играл в КВН и занимался пародиями. Однако шоумен не планировал полностью связывать свою жизнь с юмором. Так что будущий артист поступил на исторический факультет педагогического университета в Кропивницком. Однако Гарик Бирча не покидал юмор. Он присоединился к местной команде КВН «Скифы», где быстро стал капитаном.

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Гарик Бирча / © instagram.com/garik_bircha

В конце концов, в начале 2000-х годов шоумен решил покорять столицу. Гарик Бирча переехал в Киев, где продолжил заниматься творчеством. Комик играл в лигах КВН в составе таких команд, как «Аляска» и «Три толстяка». Кстати, именно с «Аляской» Гарик Бирча стал чемпионом Высшей украинской лиги КВН, что открыло ему путь на телевидение. Юморист стал активным участником Comedy Club UA.

Гарик Бирча / © instagram.com/garik_bircha

Однако всеукраинская слава Гарику Бирчи пришла впоследствии. В 2012 году в карьере комика произошел прорыв. Артиста утвердили на роль в комедийном ситке «Виталька». Образ забавного, наивного, но очень настойчивого парня полюбился зрителям. За юмористом закрепился образ Витальки.

Гарик Бирча в образе Витальки

Гарик Бирча позже сыграл и в других картинах, таких как «Спасители», «Вечерка», «Sotka», «Страна У», а также стал активным тренером проекта «Лига смеха».

Гарик Бирча / © instagram.com/garik_bircha

Гарик Бирча во время войны: служба в армии и карьера на паузе

С началом полномасштабной войны Гарик Бирч исчез из информационного пространства. Как оказалось, на то была веская причина. С первых дней полномасштабного российского вторжения комик служит в армии.

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Гарик Бирча / © instagram.com/garik_bircha

Сначала Гарик Бирча присоединился к территориальной обороне, в составе которой защищал Киев и Киевскую область. Впоследствии юморист стал военным 210-го отдельного специального батальона. Сейчас актер несет службу в 210-м отдельном штурмовом полку.

Гарик Бирча / © instagram.com/garik_bircha

Карьера Гарика Бирчи временно на паузе, но очень редко он появляется на экранах, например, в спецвыпусках «Лиги смеха». Кроме того, шоумен организует благотворительные сборы на нужды своего полка.

Гарик Бирча

Личная жизнь Гарика Бирчи: что известно о его жене и дочери

Свою личную жизнь Гарик Бирча тщательно скрывает. Артист предпочитает конфиденциальность, поэтому даже неизвестно имя его жены. Шоумен только рассказывал, что возлюбленная посещает его публичные выступления. Пока он служит в рядах ВСУ, избранница юмориста занимается воспитанием дочери. Брак был тайным. Вероятно, Гарик Бирч женился до начала полномасштабной войны.

Гарик Бирча / © instagram.com/garik_bircha

Кстати, тогда у юмориста родился первенец — дочь. Правда, точная дата ее появления на свет неизвестна, как и имя. Гарик Бирча даже не показывал фото ребенка. Вообще об изменениях в личной жизни юморист впервые сообщил весной 2023 года.

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Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала о звезде «Лиги смеха» Игоре Ласточкине. Предлагаем узнать, что известно о дружественном и сыне юмориста и как его изменила служба в рядах ВСУ.

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