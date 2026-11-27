Камалия и Мохаммад Захур / © facebook.com/kamaliya.zahoor

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Бывший муж певицы Камалии, пакистанский бизнесмен Мохаммад Захур, рассказал, где сейчас живет и планирует ли покидать Украину после развода с артисткой.

В интервью Анне Севастьяновой для проекта «Наодинці з Гламуром» предприниматель заверил, что большую часть времени проводит в Киеве. По его словам, он периодически уезжает за границу по делам, однако такие поездки обычно продолжаются не больше недели.

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Захур подчеркнул, что его дети и Камалия остаются в Украине. Так что, несмотря на развод, семья продолжает жить дома.

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Камалия и Мохаммад Захур с дочками / © instagram.com/kamaliyaofficial

«На самом деле я все время здесь (в Киеве — прим. ред.). Просто то уезжаю, то снова приезжаю. Уезжаю ненадолго: на пять-семь дней и потом снова здесь. Дети и Камалия здесь. Мы все здесь и никуда не уезжаем», — подчеркнул Захур.

Как известно, ранее Захур вместе с дочерьми долгое время жил в Великобритании. Однако Арабелла и Мирабелла хотели вернуться домой, поэтому звездные родители в итоге прислушались к их желанию.

Сейчас девушки живут вместе с Камалией и Захуром под одной крышей в доме недалеко от Киева, несмотря на то, что их родители уже разведены. Также время от времени близнецы путешествуют за границу и отдыхают там. А звездный отец продолжает работать в Украине и помогать украинской армии.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ЗАХУР вперше про скандальні заяви КАМАЛІЇ, свій заповіт і як втратив бізнес в Україні. ЕКСКЛЮЗИВ

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Напомним, что недавно Мохаммад Захур оценил песни Камалии и рассекретил, как продюсер Мадонны отреагировал на голос украинской певицы.

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