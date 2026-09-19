Где живёт Назар Заднепровский: актёр похвастался квартирами в Киеве и домом, который получил в наследство

Назар Заднепровский

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Украинский актёр Назар Заднепровский рассказал, где он живёт в Киеве, какое жильё досталось ему от родных и почему зимой его семья может вновь переехать за город.

Назар Заднепровский принадлежит к известной актерской династии, история которой насчитывает уже четыре поколения. В то же время артист уверяет, что громкая фамилия не означает огромного состояния. В его семье никогда не возникало споров из-за недвижимости. Часть имущества Заднепровский приобрел за собственные средства. Другое жилье в своё время перешло к нему от отца. И именно одна из столичных квартир имеет для актёра особое семейное значение.

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Назар Заднепровский с семьёй

В настоящее время Заднепровский проживает в квартире на бульваре Леси Украинки. Эту квартиру ещё в конце 1960-х годов получили его бабушка и дедушка — актёры Юлия Ткаченко и Михаил Заднепровский.

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«У нас никогда не было такого, чтобы мы делили квартиры или ссорились из-за имущества. Папа, когда родился внук, просто отдал мне квартиру на Оболони», — рассказал артист в интервью Blik.ua.

Назар Заднепровский с семьёй / © Инстаграм

По словам Заднепровского, семья всегда старалась поддерживать друг друга, в том числе и в вопросах жилья. Однако последние зимы поставили семью перед совершенно другими вызовами. Из-за перебоев с отоплением, горячей водой и электроснабжением столичную квартиру стало сложнее использовать для длительного проживания. Поэтому артисту, его жене Ирине, детям и матери пришлось на время переехать в загородный дом.

«Там есть печь, есть дрова, есть инвертор. Поэтому прошлой зимой мы ездили туда, потому что в Киеве было холодно, не было горячей воды», — пояснил Назар.

Назар Заднепровский с семьёй / © Инстаграм

Теперь семья заранее задумывается о возможных проблемах в холодное время года. Жена актёра настаивает на том, чтобы для квартиры приобрели мощную зарядную станцию. Сам Заднепровский не слишком уверен, что это решит проблему.

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Артист считает, что при длительном отсутствии не только электричества, но и отопления и воды запас энергии для бытовых приборов мало поможет жильцам многоэтажного дома. Поэтому в критической ситуации он скорее повторит уже опробованный вариант — увезет семью из Киева в загородный дом.

Напомним, недавно Назар Заднепровский высказался об образовании своего 18-летнего сына и его романе.

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