Где звезды встретили Новый год 2026: Мирошниченко улетели на Бали, Козловский вместе с сыном работал
Одни знаменитости решили насладиться отдыхом, а другие выбрали в этот день работать.
И вот подошел к концу 2025 год. Знаменитости уже провели старый и встретили новый 2026 год.
Одни звезды выбрали праздновать этот день с семьей, как вот, например, ведущий Тимур Мирошниченко, который с женой и четырьмя детьми улетел на Бали. Тем временем другие же отдали предпочтение работе. Именно за работой встретил Новый год певец Виталий Козловский, к которому в этом году присоединился и годовалый сын.
Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как знаменитости встречали Новый 2026 год.
Григорий Решетник
Ведущий в этом году не работает. Более того, он с женой Кристиной и тремя решил отправиться в отпуск. Для отдыха семейство выбрало запад Украины, а именно Буковель. Там они и встречали Новый год.
Ирина Билык
Ирина Билык предана музыке даже в новогоднюю ночь. Поэтому, встречала 2026 год исполнительница на сцене. Артистка вечером отыграла концерт в Киеве, в программу которого добавила новогодние песни. Правда, Ирина Билык выступала до 22:00. После этого, как говорит певица, все направились домой есть салаты.
Ирина Сопонару
Артистка последние годы праздновала Новый год в компании жениха и ездила к его семье в Великобританию. Однако в этом году актриса решила работать. Как оказалось, для знаменитости это совсем не тяжело. Актриса признается, что обожает работать 31 декабря, ведь это придает ей энергии и даже уже стало своеобразной традицией.
Виталий Козловский
Новый год певец встретил в Ивано-Франковске. Однако артист вовсе не развлекался, а работал. Но для Виталия Козловского важно, что и его семья отправилась вместе с ним, и "сыночек в этом году был с папой".
Злата Огневич
Певица Новый 2026 год тоже встречает на работе. Однако исполнительница уверяет, что это для нее уже традиция. Артистка верит, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому, 31 декабря на сцене - для исполнительницы лучшее празднование.
Тимур Мирошниченко
А ведущий вместе с женой и четырьмя детьми на Новый год отправился на отдых. Семейство полетело на Бали. Именно там они и провели праздник.
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик традиционно будет праздновать Новый год. Этот праздник артистка проведет дома в семейном кругу. Для знаменитости эта традиция является неизменной на протяжении многих лет.
Дарья Петрожицкая
А вот актриса встретила Новый год не в Украине. Артистка отправилась в Германию, где живет ее жених. Именно с ним она и праздновала.