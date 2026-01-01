Где звезды встретили Новый год 2026: Мирошниченко улетели на Бали, Козловский вместе с сыном работал

Семья Тимура Мирошниченко — слева, Виталия Козловского — справа

Реклама

И вот подошел к концу 2025 год. Знаменитости уже провели старый и встретили новый 2026 год.

Одни звезды выбрали праздновать этот день с семьей, как вот, например, ведущий Тимур Мирошниченко, который с женой и четырьмя детьми улетел на Бали. Тем временем другие же отдали предпочтение работе. Именно за работой встретил Новый год певец Виталий Козловский, к которому в этом году присоединился и годовалый сын.

Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, как знаменитости встречали Новый 2026 год.

Реклама

Григорий Решетник

Ведущий в этом году не работает. Более того, он с женой Кристиной и тремя решил отправиться в отпуск. Для отдыха семейство выбрало запад Украины, а именно Буковель. Там они и встречали Новый год.

Григорий Решетник с женой и тремя сыновьями / © instagram.com/grisha_reshetnik

Ирина Билык

Ирина Билык предана музыке даже в новогоднюю ночь. Поэтому, встречала 2026 год исполнительница на сцене. Артистка вечером отыграла концерт в Киеве, в программу которого добавила новогодние песни. Правда, Ирина Билык выступала до 22:00. После этого, как говорит певица, все направились домой есть салаты.

Реклама

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

Ирина Сопонару

Артистка последние годы праздновала Новый год в компании жениха и ездила к его семье в Великобританию. Однако в этом году актриса решила работать. Как оказалось, для знаменитости это совсем не тяжело. Актриса признается, что обожает работать 31 декабря, ведь это придает ей энергии и даже уже стало своеобразной традицией.

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Виталий Козловский

Новый год певец встретил в Ивано-Франковске. Однако артист вовсе не развлекался, а работал. Но для Виталия Козловского важно, что и его семья отправилась вместе с ним, и "сыночек в этом году был с папой".

Реклама

Виталий Козловский с женой и сыном / © instagram.com/yuliabakumenko

Злата Огневич

Певица Новый 2026 год тоже встречает на работе. Однако исполнительница уверяет, что это для нее уже традиция. Артистка верит, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Поэтому, 31 декабря на сцене - для исполнительницы лучшее празднование.

Злата Огневич / © instagram.com/zlata.ognevich

Тимур Мирошниченко

А ведущий вместе с женой и четырьмя детьми на Новый год отправился на отдых. Семейство полетело на Бали. Именно там они и провели праздник.

Реклама

Дети Тимура Мирошниченко / © instagram.com/_inna_mi_

Лилия Ребрик

Лилия Ребрик традиционно будет праздновать Новый год. Этот праздник артистка проведет дома в семейном кругу. Для знаменитости эта традиция является неизменной на протяжении многих лет.

Лилия Ребрик с мужем и детьми / © instagram.com/liliia.rebrik

Дарья Петрожицкая

А вот актриса встретила Новый год не в Украине. Артистка отправилась в Германию, где живет ее жених. Именно с ним она и праздновала.

Реклама