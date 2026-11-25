Радмила Щеголева и Андрей Данилко / © instagram.com/v_serduchka

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Украинская актриса Радмила Щеголева, которой наибольшую популярность принесла роль молчаливой помощницы Верки Сердючки Гели в «СВ Шоу», объяснила, почему на самом деле ушла от шоумена Андрея Данилко.

Знаменитости вместе работали в течение восьми лет. Радмила Щеголева в интервью Алине Доротюк говорит, что это было сложно, поскольку было немало гастролей и концертов. Наконец, актриса поняла, что полностью истощена. Она откровенно поговорила с Андреем Данилко и озвучила свое желание.

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«Была история моего истощения. Я просто для себя почувствовала, что я должна уйти. Я до этого предупредила Андрея, мы с ним разговаривали. Я сказала, что не хочу стареть в этом проекте, чувствую, что сейчас мой финал здесь. На самом деле, я соскучилась по кино», — говорит актриса.

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Радмила Щеголева / © скриншот с видео

Кстати, не только истощение сыграло немаловажную роль. Радмила Щеголева говорит, что хотела больше погрузиться в съемки кино. Кроме того, они планировали делать мюзиклы, с которыми тоже ездили на гастроли, однако до этого так и не дошло. Радмила Щеголева понимала, что ей все же хочется перемен и профессионального развития.

«Была такая ситуация, я согласилась и хотела ездить, потому что мы планировали делать мюзикл. Для меня это было очень интересно. Я хотела именно такую историю. У него рождались какие-то идеи, что-то придумывали вместе. У нас даже были ролевые кусочки. Я ждала театральной истории какую-то, что это будет. А Андрея очень интересовала музыка, а я все же хотела театрального развития», — говорит знаменитость.

Радмила Щеголева / © скриншот с видео

В конце концов они начали планировать отход Радмилы Щеголевой. Актриса должна была быть задействована только в тех проектах, где ее присутствие важно. Однако если артистка найдет собственное дело, может уйти. Наконец, Радмила Щеголева окончательно покинула проект, но произошло из-за проблем со здоровьем.

«Я почувствовала, что для меня это уже все. Я себя уже использовала насколько могла. Я не видела развития для себя. Мы с Андреем поговорили, согласились, я буду ездить там, где стратегически важно, а потом увидим: уйду ли я, буду заниматься своим чем-то или буду ездить на какие-то важные проекты. Но я должна быть до конца с собой откровенной», — объяснила актриса.

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Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua писала, как сейчас выглядит Геля из «СВ Шоу». Также предлагаем узнать, чем занимается актриса.

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