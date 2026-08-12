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Гематомы по всему телу и суд: жена известного ведущего заявила о насилии в браке
Яся Гармаш опубликовала фото с синяками, рассказала о том, что ей пришлось пережить в браке с ведущим программы «У пошуках істини», и заявила, что готовится к суду с бывшим мужем.
Режиссер Яся Гармаш заявила о физическом насилии в браке с ведущим Вячеславом Гармашем и сообщила, что готовится к судебному разбирательству и разводу.
О том, что происходило в супружеской жизни, Яся долгое время не рассказывала публично. Теперь она решилась заговорить о пережитом. Режиссер опубликовала фотографии, на которых видны многочисленные синяки на ее теле. По словам женщины, эти травмы стали следствием действий мужа. Она также утверждает, что после разрыва узнала о его изменах. Отдельно Яся упомянула о недопустимом поведении Вячеслава в общении с его коллегами.
«Я готовлюсь к суду с бывшим мужем. Он — известный человек в Украине, и именно поэтому мне особенно долго было страшно говорить вслух о том, что происходило за закрытыми дверями. На этой фотографии — не какая-то история из интернета. Это я. Жизнь, о которой я молчала. И женщина, в которой я постепенно перестала узнавать себя», — написала Яся.
По словам режиссера, ситуация в браке ухудшилась настолько, что Вячеслав, как она утверждает, утратил контроль над своим поведением. В конце концов мужчина оставил Ясю вместе с детьми в Нидерландах.
История получила продолжение в комментариях к посту. Девушка по имени Дарья представилась бывшей партнершей Вячеслава Гармаша. Она заявила, что во время их отношений мужчина также проявлял хитрость и корыстолюбие.
Публичных комментариев самого Вячеслава Гармаша по поводу обвинений Яси в открытых источниках пока нет. Также неизвестно, как будет выглядеть его дальнейшая юридическая защита в этом деле.
Отметим, что Вячеслав Гармаш был ведущим программы «У пошуках істини». После начала полномасштабного вторжения он уехал за границу вместе с семьей. В настоящее время, по информации из открытых источников и слухам в Сети, Гармаш может находиться в США, где продолжает свою деятельность в медийной сфере.
Напомним, недавно Константин Темляк после громких обвинений в насилии и развращении сделал неожиданное заявление с фронта.