Гематомы по всему телу и суд: жена известного ведущего заявила о насилии в браке

Яся Гармаш и Вячеслав Гармаш / © Instagram

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Режиссер Яся Гармаш заявила о физическом насилии в браке с ведущим Вячеславом Гармашем и сообщила, что готовится к судебному разбирательству и разводу.

О том, что происходило в супружеской жизни, Яся долгое время не рассказывала публично. Теперь она решилась заговорить о пережитом. Режиссер опубликовала фотографии, на которых видны многочисленные синяки на ее теле. По словам женщины, эти травмы стали следствием действий мужа. Она также утверждает, что после разрыва узнала о его изменах. Отдельно Яся упомянула о недопустимом поведении Вячеслава в общении с его коллегами.

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«Я готовлюсь к суду с бывшим мужем. Он — известный человек в Украине, и именно поэтому мне особенно долго было страшно говорить вслух о том, что происходило за закрытыми дверями. На этой фотографии — не какая-то история из интернета. Это я. Жизнь, о которой я молчала. И женщина, в которой я постепенно перестала узнавать себя», — написала Яся.

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Пост Яси Гармаш

Пост Яси Гармаш

По словам режиссера, ситуация в браке ухудшилась настолько, что Вячеслав, как она утверждает, утратил контроль над своим поведением. В конце концов мужчина оставил Ясю вместе с детьми в Нидерландах.

История получила продолжение в комментариях к посту. Девушка по имени Дарья представилась бывшей партнершей Вячеслава Гармаша. Она заявила, что во время их отношений мужчина также проявлял хитрость и корыстолюбие.

Пост Яси Гармаш и комментарии Дарьи

Пост Яси Гармаш и комментарии Дарьи

Публичных комментариев самого Вячеслава Гармаша по поводу обвинений Яси в открытых источниках пока нет. Также неизвестно, как будет выглядеть его дальнейшая юридическая защита в этом деле.

Отметим, что Вячеслав Гармаш был ведущим программы «У пошуках істини». После начала полномасштабного вторжения он уехал за границу вместе с семьей. В настоящее время, по информации из открытых источников и слухам в Сети, Гармаш может находиться в США, где продолжает свою деятельность в медийной сфере.

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Яся Гармаш и Вячеслав Гармаш / © Instagram

Напомним, недавно Константин Темляк после громких обвинений в насилии и развращении сделал неожиданное заявление с фронта.

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