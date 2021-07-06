Гендиректор M1 объяснил, почему в эфире не показали поцелуй MELOVIN с мужчиной

Сергей Перцев отметил, что обвинения в цензуре оскорбительные.

Генеральный директор музыкального канала M1, который проводил онлайн-трансляцию фестиваля Atlas Weekend 2021, Сергей Перцев объяснил, почему в эфире не показали каминг-аут певца MELOVIN.

Так, артист прямо на сцене поцеловался с девушкой и парнем, а потом поднял флаг ЛГБТ. Впрочем, этот фрагмент не показали по телевидению. На странице в Facebook Перцев написал, что дело не в цензуре, а в том, что Костя Бочаров (имя MELOVIN — Ред.) якобы не предупредил о своем каминг-ауте.

"Чтобы перформансы на сцене показывало телевидение, про них надо сообщать за ранее... Какой же это каминг-аут, если режиссёр ПТС про него не знал? Как говорится, как каминг-аут подготовишь, так на нем и поплывёшь... А про то, что М1 что-то там вырезал или имеет личное к житью-бытью людей, было реально обидно", — написал Сергей Перцев.

Что-бы перформансы на сцене показывали телевидение о них надо сообщать за ранее .. Какой же это каминг аут если режиссёр ПТС о нем не знала ..? Как говорится, как каминг аут подготовишь, так на нем и поплывёшь .. А о то, что М1 что-то там вырезал или имеет Личное к жить-быть людей было реально обидно .. (# М1noLimit Опубликовано Сергеем Перцевым вторником, 6 июля 2021

Напомним, ранее MELOVIN назвал самую неприличную сплетню о себе. Также певец ответил, свободно ли его сердце.

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