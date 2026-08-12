Генеральный продюсер YUNA рассказал, как потерял миллионы из-за Верки Сердючки

Павел Шилько / © скриншот с видео

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Ведущий и генеральный продюсер украинской музыкальной премии YUNA Павел Шилько вспомнил о сотрудничестве сВеркой Сердючкой и признался, что из-за опрометчивого решения лишился миллионов гривен потенциальных роялти.

По словам продюсера, история началась задолго до международного успеха песни «Lasha Tumbai». Андрей Данилко тогда принес ему уже готовую мелодию. Шилько присоединился к работе над композицией и написал англоязычный текст. Именно это давало ему основания претендовать на часть авторских отчислений. Однако впоследствии ситуация изменилась из-за решения, которое он сейчас называет ошибкой молодости.

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«Ошибки молодости», — так Павел Шилько охарактеризовал свой тогдашний поступок в интервью Славе Дёмину.

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Верка Сердючка

По словам продюсера, представитель Андрея Данилко предложил оформить все права на творческий материал, связанный с Веркой Сердючкой. Шилько согласился на такое условие, не осознавая, насколько значительными в будущем могут быть доходы от песни.

«Я написал текст на английском языке. Мне предложили передать все права на „Сердючку“, и я согласился», — вспомнил Шилько.

Павел Шилько / © скриншот с видео

Впоследствии композиция «Lasha Tumbai» стала одной из самых известных песен Верки Сердючки в мире. В 2007 году Андрей Данилко в образе своего сценического персонажа представил Украину на «Евровидении» и занял второе место в финале. Успех конкурсной композиции обеспечил ей долгую международную жизнь, а Шилько, если бы сохранил авторские права, мог бы рассчитывать на значительные роялти.

Впрочем, это не единственный случай, когда продюсер отказывался от прав на песню. Подобная история произошла и с Тиной Кароль и композицией «Show Me Love», с которой артистка выступила на «Евровидении-2006». Тогда Украина заняла седьмое место в финале, а Шилько получил за работу над песней единовременный гонорар и передал права исполнительнице.

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Тина Кароль / © Тина Кароль

Напомним, недавно редакция сайта ТСН.ua собрала самые известные дома и квартиры украинских знаменитостей и рассказала, как выглядят их дома и где они живут сегодня — Данилко живет на Крещатике, а Кароль — в загородном поместье с большим садом.

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