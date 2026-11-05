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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Геннадий Витер объяснил, почему не отказывается от кумы Каменских с "кистой" и за что критикует Потапа

Артист поддерживает связь с подругой даже после ее скандальных заявлений.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Геннадий Витер, Потап и Настя Каменских

Геннадий Витер, Потап и Настя Каменских

Украинский певец и продюсер Геннадий Ветер рассказал о непростых отношениях с Потапом и объяснил, почему, несмотря на неоднозначные заявления Насти Каменских, продолжает поддерживать с ней близкую связь.

На проекте «По хатам» артист признался, что конфликты с Потапом возникали между ними давно, годами раньше. По словам Витера, их взгляды на жизнь и ценности существенно отличаются.

«У меня с Лешей всегда были конфликты, и ничего не изменилось. Все в шоу-бизнесе это знают, видели. Леша эпатажный, очень профессиональный, но есть человечность и что-то большее — позиция. Для меня это очень важно. У него она всегда отсутствовала. Деньги, деньги, деньги», — поделился Витер.

Потап / © instagram.com/realpotap

Потап / © instagram.com/realpotap

Совершенно иное отношение продюсер имеет к крестной матери своего ребенка. Каменских он называет родным человеком и отмечает, что не собирается разрывать с ним отношения из-за его публичных заявлений о «кисте» от украинского языка. В то же время Геннадий не скрывает, что не разделяет некоторые ее мнения.

«Настя для меня родственница, близкий человек, я никогда от нее не откажусь. Нравится, что она сделала? Конечно нет», — откровенно сказал артист.

Отдельно Ветер упомянул о собственных переменах после начала полномасштабного вторжения. Он признал, что раньше, в частности из-за того, что вырос в Николаеве, в основном тоже говорил по-русски. Однако впоследствии переосмыслил отношение к украинскому языку и ответственности публичных людей за свою позицию.

Геннадий Витер, Потап и Настя Каменских

Геннадий Витер, Потап и Настя Каменских

В то же время, продюсер не хочет сводить всю историю Каменских только к ее нынешним скандальным высказываниям. Он вспомнил и моменты, когда гордился деятельностью кумы. В частности, вспомнил ее концерт «Я — Украина», который состоялся в 2023 году, и положительные эмоции, которые тогда испытал.

«Настя очень умный и порядочный человек. Она знает пять языков. Для меня Настя всегда яркая. И еще вспомним 2023 год, когда Настя сделала очень крутой концерт „Я — Украина“. У меня мурашки были по телу, я гордился», — рассказал Геннадий.

Однако продюсер не отрицает, что нынешняя реакция на Каменских имеет место быть. Он обратил внимание на разницу между тем, как артистка говорила об Украине раньше, и тем, какие месседжи звучат от нее сейчас. Именно этот контраст, по словам Витера, и послужил причиной разочарования части ее слушателей.

Напомним, недавно бывшая супруга Потапа впервые прокомментировала его измены с Каменских и как об этом узнала.

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