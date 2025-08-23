Геннадий Витер удивил, как Потап повлиял на его дружбу с кумой Каменских: "Общение ограничено"

Геннадий Ветер, Потап и Настя Каменских

Реклама

Украинский певец и продюсер Геннадий Витер рассказал, когда последний раз виделся с Настей Каменских, кто их крестник, и о своем отношении к скандальному рэперу и продюсеру Потапу.

В свое время в Сети ходили слухи, что у Геннадия когда-то был роман с юной Настей Каменских. На самом деле, эти сплетни появились после того, как Геннадий вместе с Настей стали крестными родителями одного мальчика. Сейчас же, по словам продюсера, он достаточно редко общается со своей кумой.

"Нашему крестнику Артему уже девятнадцать лет. Это сын преподавательницы музыки и вокала Алены Савиновой. На самом деле, я знаю Настю очень давно. А романы, которые нам когда-то приписывали, могу прокомментировать так: "Покажите мне мужчину, который не хотел когда-то замутить с Настей Каменских. Честно говоря, я был удивлен, когда очень много СМИ разнесло эту историю и выставило наши общие фото. Но ведь мы - кумовья, конечно, у нас есть много общих кадров. Раньше мы могли часто приезжать друг к другу в гости. Но в последний раз мы виделись где-то год назад", - рассказал Витер в комментарии ТСН.ua за кулисами "Музыкальной платформы Украины".

Реклама

Также артист высказался и о муже Каменских, Алексее Потапенко. В частности, он признался, что именно из-за него он почти не общается с Настей.

Настя Каменских и Потап / © instagram.com/kamenskux

"Настя - часть моей семьи, и я всегда буду отстаивать ее интересы. Но все, что связано с Потапом, я воспринимаю очень агрессивно. Поэтому на самом деле наше общение с Настей сейчас достаточно ограничено, и именно по этой причине. Между нами с Потапом никогда не было любви особенно, а после того, что случилось за эти три года, тем более. Его позиция и то, что он продолжает работать с русскими артистами и петь на русском языке, для меня показатель, что человек не понимает, что происходит в его родной стране", – откровенно поделился Геннадий Витер.

Напомним, недавно Потап поставил точку в слухах об их общем с Каменских секретном отпрыске.