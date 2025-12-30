Геннадий Витер впервые подтвердил решение Насти Каменских избавиться от дома под Киевом

Геннадий Витер и Настя Каменских

Украинский певец и продюсер Геннадий Витер подтвердил слухи о том, что Настя Каменских и Потап решили избавиться от своего дома под Киевом. А еще приоткрыл тайну, почему певица ведет соцсети на иностранных языках.

В свое время Геннадий вместе с Настей Каменских стали крестными родителями общего знакомого и были достаточно близкими друзьями. Сейчас же, по словам продюсера, он больше полугода не общался со своей кумой. Ведущая проекта "Наодинці с Гламуром" поинтересовалась у Витера, как он лично реагирует на сообщения Насти в соцсетях на испанском языке.

"Для меня это очень болезненный вопрос. И для меня эта позиция Насти совсем непонятна. Конечно, она для меня близкий человек, я готов ее поддержать, но для нас на самом деле это очень болезненный момент. Когда она в Штатах пела свои песни (на русском — прим. ред.), мы разговаривали с ней об этом. Я ей говорил, это она должна говорить на украинском. Это очень важкно. Она - смбасадор нашей страны. Но ведь вы знаете, что она еще лет 7-8 назад хотела покорять Латинскую Америку. Но чтобы там стать своим, нужно быть полностью погруженным в ту атмосферу», – рассказал Витер за кулисами «Музыкальной платформы Украины».

Также артист подтвердил слухи о том, что Потап и Настя Каменских приняли решение продать свой дом под Киевом.

Настя Каменских и Потап, их дом

"Да, для меня тоже была непонятная история, когда я узнал, что они распродают свое имущество. Это как нож в сердце. Но это их жизнь… Ты не можешь с человеком нормально общаться, потому что она, наверное, не хочет этого. И это ее право", - откровенно поделился Геннадий Витер в разговоре с Анной Севастьяновой.

Напомним, недавно Каменских снова серьезно оскандалилась через русский язык и нарвалась на жесткую критику.