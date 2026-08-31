Геннадий Витер впервые рассказал о своих детях: где они и чем занимаются и кто их мама

Геннадий Витер / © скриншот с видео

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Украинский певец и продюсер Геннадий Витер впервые рассказал о своих детях.

Знаменитость тщательно скрывает подробности личной жизни. Однако в интервью Славе Демину он все же открыл занавес. В частности, Геннадий Витер воспитывает 25-летнего сына и 23-летнюю дочь. Первенец знаменитости проживает за границей и работает в сфере IT. Тем временем дочь продюсера находится в Украине и учится в одном из вузов Харькова.

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«У меня сын и дочь, по возрасту 25 и 23 года. Сын за границей, он занимается IT. Дочь — в Украине, учится в очень прикольном вузе, но месторасположение этого вуза меня немного смущает, потому что это Харьков», — поделился продюсер.

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Дети в Геннадия Витера от одной мамы. С женщиной продюсер в браке не был. Кроме того, пара разошлась, когда сын и дочь были маленькими. Тем не менее, они находятся в отличных дружеских отношениях.

Геннадий Витер / © скриншот с видео

«Первые два года мы жили вместе. Потом не то чтобы что-то сломалось, но мы решили, что быть отдельно и быть близкими людьми для нас более правильно. Это дети от одной матери. Дети были в Киеве. Официально женат не был», — говорит знаменитость.

Имени этой женщины Геннадий Витер не раскрыл. Однако продюсер в этом же интервью рассказал о своих первых серьезных отношениях, которые начались, когда ему было 25 лет и длились семь лет. Если подсчитать возраст детей, то вполне вероятно, что это она мама сына и дочери продюсера. Геннадий Витер намекнул, что женщина занимается творчеством.

«Где-то в 25 лет влюбился. Я не буду называть имя этого человека, но скажу, что двум творческим людям в одной постели делать нечего. Отношения продолжались семь лет. У нас очень хорошие отношения, мы самые лучшие друзья», — поделился артист.

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Напомним, недавно продюсер Ирина Горовая впервые за длительное время показала сразу двух заметно подросших детей. Знаменитость также не сдержала эмоций из-за их взросления.

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