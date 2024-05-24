Геннадий Витер высказался о куме Насте Каменских и резко раскритиковал Потапа

Певец также впервые рассказал о своих детях.
Украинский продюсер и певец Геннадий Ветер, он же Gena Viter, рассказал о собственном отношении к певице Насте Каменской и ее мужу, рэперу и продюсеру Потапу.
Как известно, Геннадий вместе с Настей имеют общего крестника. По словам продюсера, его отношения с кумой остаются дружественными. Впрочем, артист несколько враждебно настроен против Потапа и не признает его творчество и скандальное поведение во время полномасштабного вторжения.
"Для меня Настя Каменских – близкий человек. Я его буду поддерживать, а его, вот того мужчину (Потапа – прим. ред.) – нет. Категорически нет. Считаю, что он не делается какие-то правильные вещи по отношению к нашей стране", – отметил Витер в интервью для "ЖВЛ".
Кроме того, артист впервые приоткрыл занавес личной жизни. В частности, признался, что он отец двоих детей. Впрочем, уверяет, что публика их никогда не увидит, как и его избранницу: "Никогда никто не будет их видеть. Только близкие люди, имеющие на это право".
Напомним, недавно Геннадий Ветер подверг резкой критике Олега Винника, с которым до войны был в тесных дружеских отношениях. Более того, артист даже рассказал о переписке с его избранницей Таюне.
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