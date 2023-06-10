Герман Ненов признался, почему Руслане не дали выступить в финале "Евровидения-2023"

Режиссер песенного конкурса "Евровидение-2023" Герман Ненов ответил на волнующий вопрос поклонников, почему певица Руслана не выступила в гранд-финале на главной сцене.

Да, режиссер пояснил, что в этом году команда решила дать шанс другим артистам представить страну на всю Европу. После победы на Евровидении-2004 Руслана уже имела возможность громко заявить о себе.

"Руслана — легенда "Евровидения". Но в то же время Руслана — тот артист, который имел наибольшую возможность промотировать Украину и себя как артиста в прошлых годах на "Евровидении". Руслана была широко представлена в 2005 году, плюс в 2017 году у нее был" такой жирный кусок эфира, потому что это интервал акт в гранд-финале. Это время суперзвезды. Мое видение было в том, чтобы показать новые лица Украины, новые черты", — объяснил Ненов в интервью для YouTube-канала конкурса в Украине.

Руслана на "Евровидении-2004" впервые одержала победу для Украины / Фото: Getty Images

Кроме того, режиссер дал четкое разъяснение, по каким критериям выбирали артистов для выступления в Ливерпуле. В частности, он рассказал об участии Марии Яремчук, ALYOSHA и OTOY. Герман подчеркнул, что каждый из них рассказывал о своей личной боли и дал шанс украинцам еще раз заявить о своей трагедии.

Alyosha на "Евровидении-2023" / Фото: Associated Press

"Когда мы выбирали артистов, это была честная история. Номер ALYOSHA — история беженцев. Она вышла и прокричала свою боль на сцене. Ее муж сейчас в ВСУ, она вынужденно иммигрировала в США с детьми, стояла в очередях на границах. Так же и Мария Яремчук. Европейцы — очень эмпатичные. Факт того, что представительница Украины на "Евровидении" спела песню своего отца и это попало в СМИ, активно обсуждалось. Что это очень символично. Будто фаны плачут от того, что дочь поет песню своего отца. Сам момент" символизм цепляет OTOY в этом контексте также неслучайный выбор.Это была стратегия и она сработала.Ибо, когда писали о брате OTOY, погибшем и не вышедшем из Азовстали, мир еще раз вспомнил эту трагедию. Этот номер важен с точки зрения культурной дипломатии", – объяснил Ненов.

Напомним, что скандал вокруг певицы Русланы и "Евровидения-2023" разразился после того, как певице не дали номер на сцене в Ливерпуле. Звезда появилась на зрительских экранах во время выступления победителя "Евровидения-2010" Дункана Лоренса — ее показали на видео из Киева, где она в толпе стояла с флагом на фоне "Золотых ворот" всего несколько секунд.

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