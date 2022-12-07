Герои нового времени, музыкальные коллаборации и теплые беседы: 1+1 готовит рождественский проект — "Ти не один"

Каждый год самые важные праздники украинцы всегда встречают в компании 1+1.

Этой зимой команда телеканала 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем ATLAS готовит музыкальный рождественский проект под названием "Ти не один", в котором выступления звезд будут соединены с теплыми разговорами с героями нового времени – волонтерами, представителями культурного и волонтерского фронтов.

В такое непростое для страны время участники проекта объединились, чтобы создать атмосферу семейного уюта и поддержать каждого украинца. Зрители увидят проект "Ти не один" на Рождество, 25 декабря, по каналам Группы 1+1 media.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

По формату рождественского проекта впервые украинские артисты, военнослужащие, волонтеры, деятели культуры, представители ГСЧС и других служб соберутся в камерной и уютной атмосфере, чтобы поделиться своими рождественскими традициями и детскими воспоминаниями.

Так, знаменитая снайперша Евгения Эмеральд и парамедик Юлия "Тайра" Паевская расскажут о роли женщин на войне. Гости поделятся, как они изменились за период войны, как переживают разлуку с родными, какую переоценку ценностей прошли за девять месяцев несокрушимого сопротивления российской агрессии. Проект познакомит поближе с теми, кто защищает Украину на фронте, а также помогает в тылу.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Зрителей ждут неожиданные музыкальные коллаборации, украинские песни, которые стали хитами во время полномасштабной войны, а также аутентичные рождественские колядки в современном музыкальном обрамлении.

Популярные любимые артисты споют с представителями поколением новой современной музыки, получившей мощный импульс от 24 февраля. В проекте примут участие MONATIK, DOROFEEVA, Макс Барских, WELLBOY, KOLA, Pianoboy, KAZKA, TVORCHI, Лилу45, Карта Свиту, ROXOLANA, Коля Серга , SHUMEI, Moisei, победительница "Голосу країни-12" Мария Квитка, Вера Кекелия, Марта Адамчук и другие.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

В событии примут участие любимые ведущие 1+1, которые все дни войны работают на информационном фронте и стали опорой украинцев, — Алла Мазур, Наталья Мосейчук, Юрий Горбунов, Людмила Барбир, Руслан Сеничкин и другие. Этот рождественский вечер объединит в себе украинские традиции и сегодняшние реалии.

Фото: пресс-служба канала "1+1"

Проект "Ти не один" будет благотворительной составляющей — каждый неравнодушный сможет создать рождественское настроение и прислать подарок маленьким подопечным благотворительного проекта СОС "Дитячі містечка", который занимается семьями и детьми-сиротами. К слову, сами артисты также не оставят украинских детей без подарков, и кому-нибудь представится уникальная возможность получить рождественский сюрприз от участников проекта.

Над созданием проекта работает команда 1+1 Big Brave Events вместе с фестивалем ATLAS.

Не пропустите рождественский проект "Ти не один" 25 декабря по каналам Группы 1+1 media.

Читайте также: