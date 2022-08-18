Герои "Властелина колец" обратились к украинцам: "Пожалуйста, не называйте россиян орками"

Знаменитость принял участие в социальной рекламе UAnimals, где выразил слова поддержки.

Также каскадер призвал помогать спасать животных.

"Я был Сауроном во "Властелине колец", но я был шокирован абсолютным злом, с которым борются украинцы…Я хочу поблагодарить UAnimals, спасающих животных от войны: кормят, эвакуируют, лечат. Это поражает и вдохновляет!" – сказал актер.

В ролике также появились "орки". Они призвали не называть так россиян.

"От имени мировой диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это оскорбляет! Многие столетия мы не прибегаем к варварским методам борьбы. Орки не будут целить у женщин и детей, воровать стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не какой-то хлам", – говорит существо.

"Я слышал, что россияне стреляют по зоопаркам и убивают беззащитных животных. Не понимаю, что они им такого сделали? Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед моими детьми", – добавил другой орк.

Заметим, с начала полномасштабной войны в Украине российских оккупантов стали называть "орками". Такие прозвища употребляют не только мирные жители, но и чиновники.

Напомним, звезда "Квартала 95" Великий снял забавную пародию на задержание Гиркина. Его 13 августа российские оккупанты задержали в оккупированном Крыму.

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