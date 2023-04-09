Герой мемов "Четкий паца" женился в Хмельницком и показал свою жену

На свою свадьбу парень приехал с фронта, где в рядах ВСУ защищает Украину.

Герой мемов и автор фразы "це мєрзость" Иван Мартынов, известный многим как "Четкий паца из Ровно", распрощался с холостяцкой жизнью.

Так, в прошлую субботу, 8 апреля, Иван повел под венец свою избранницу Ольгу Кравчук. О самом счастливом дне в ее жизни теперь уже миссис Мартынова рассказала в своих соцсетях. День назад девушка запостила в Instagram кадр, на котором изображен свадебный букет и белые туфли.

А в своем TikTok Ольга разместила несколько коротких видео с торжественного события. Как рассказала избранница Ивана, они расписались в ЗАГСе в городе Хмельницкий. На собственную свадьбу "Четкий паца" приехал с фронта.

Отметим, что с 2016 года Иван Мартынов служит в рядах ВСУ. Мартынов участвовал в Революции Достоинства, где сражался с "беркутовцами". После Евромайдана Иван вернулся в Ровно, где стал волонтером. Тогда же он и попал в объектив видеокамеры с фразой, которая сделала его знаменитым. Тогда парень отвечал на блиц-опрос.

После волонтерства Иван решил получить подготовку боевого парамедика, дальше поехал с парнями в Авдеевку, а первый боевой опыт получил под Соледаром. Сейчас Иван Мартынов служит старшим стрелком и парамедиком на передовой.

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