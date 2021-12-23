Герой "Звездного пути" 90-летний Уильям Шатнер попал в ДТП

Неприятный инцидент случился в штате Калифорния.

Легендарный киноактер Уильям Шатнер, герой "Звездного пути", попал в ДТП.

90-летний артист ехал по улицам Лос-Анджелеса, штат Калифорния, за рулем своего черного внедорожника Mercedes-Benz. К слову, он столкнулся с седаном Acura, за рулем которого сидела женщина.

Пока неизвестно, кто именно стал виновником ДТП. Однако ни актер, ни женщина не получили серьезных травм. А вот их авто придется теперь ремонтировать. Об этом сообщило издание Page Six и опубликовало фото с места происшествия.

Уильям Шатнер в сериале "Звездный путь" / Associated Press

Напомним, Уильям Шатнер – любимец миллионов благодаря роли космического капитана, путешествующего по галактике. Недавно актер действительно полетел в космос. Это космическое путешествие легендарному киногерою подарил владелец компании Blue Origin Джефф Безос. Он и сам летал в космос на корабле собственного бренда в июле.

Читайте также: