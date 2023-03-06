"Герою слава!": знаменитости почтили память расстрелянного пленного воина ВСУ

Украинцы призывают мир наказать убийц героя.
Зверства русских окупантов ежедневно с болью отзываются в сердце каждого украинца. Расстрел пленного бойца ВСУ стал очередным доказательством того, что наш враг должен предстать перед судом в Гааге.
Дмитрий Монатик, Юлия Санина, Kalush, Юрий Горбунов, Тина Кароль и другие украинские знаменитости почтили память погибшего героя, а также призвали мировых лидеров открыть глаза на преступления РФ. Звезды, как и тысячи пользователей Сети, ответили на слова бойца "Слава Украине!"
Юрий Горбунов
Телеведущий с грустью сказал, что, к сожалению, таких бездушных поступков окупантов могут быть сотни. Украинцы никогда не простят эти зверства россиянам.
"Героям Слава! Рашисты сняли свое преступление! Еще одно преступление, из сотен тысяч других! И за каждый! За каждый, они понесут наказание! Мы никогда не забудем! И не простим!", — написал Горбунов.
Тина Кароль
Певица поделилась публикацией с фразой, которую сегодня должен слышать весь мир и не забывать никогда.
Дмитрий Монатик
Артист добавил надпись, которая отзывается у каждого из нас сегодня, на черном фоне.
"Слава Украине! Герою Слава! Слава нашим героям!", — написал Монатик.
Юлия Санина
Свою публикацию певица опубликовала по-английски, чтобы все в мире понимали, о каких ужасах идет речь.
"Слава Украине!" — последние слова, которые произнес украинский герой и военнопленный перед казнью россиян. Мы всегда будем помнить", – говорится в тексте.
Kalush
Свое уважение погибшему герою и его собратьям выразил рэп-исполнитель Олег Псюк, лидер группы Kalush Orchestra.
"Слава несгибаемым украинским воинам!", — написал Kalush.
Оля Цибульская
Исполнительница выразила свои соболезнования погибшему герою и вспомнила уже легендарную цитату, которую приписывают Степану Бандере.
"Сегодня один сказал "Слава Украине", а миллионы ответили — "Героям Слава!", — написала Цибульская.
Потап
Продюсер также поделился на своей странице в Instagram словами "Героям слава!" на черном фоне.
Надя Дорофеева
Певица показала жуткие кадры, запечатленные российскими убийцами. В подписи под видео на английском говорится, что сделали оккупанты с героем за фразу "Слава Украине!".
Макс Барских
Артист напомнил, как много для украинцев означает этот лозунг "Слава Україні!" и назвал Россию "чумой, сеющей смерть".
"Слава Украине — это лозунг в нашем ДНК, стальной и непоколебимый, окропленный кровью каждого павшего воина, омытый слезами матери и свитый криками вдов. Пулями можно только убить плоть, но дух наш несокрушимый. Весь мир является свидетелем зверств россии — чумы, что сеет смерть и тьму там, где ступает ее нога, оставляя после себя выжженное поле. Пусть горит земля под ногами каждого русского чудовища, пришедшего к нам с мечом! Слава Украине — Героям слава!", — написал Барских.
6 марта Сеть всколыхнуло видео, на котором российские оккупанты жестоко расстреливают воина ВСУ, взятого в плен. Россияне расстреляли защитника после его слов "Слава Украине".
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