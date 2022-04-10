''Геть з України, москаль некрасівий'': Jerry Heil выпустила трек о Зеленском, Киме и Арестовиче

Вдохновлялась исполнительница фрагментом из выступления Верки Сердючки.

Украинская певица и блогерша Jerry Heil выпустила трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ) о современных казаках – Зеленском, Киме и Арестовиче.

Вдохновлялась исполнительница фрагментом из выступления Верки Сердючки, который снова произвел фурор в Сети после начала войны: ''Геть з України, москаль некрасівий''. Звезда взяла этот фрагмент за сэмпл и создала трек, где переделала слова из композиции "Ой, на горі та й женці жнуть".

Артистка призналась, что трек с названием "Jerry Heil feat. ВЕРКА СЕРДЮЧКА" всегда был ее мечтой. Впрочем, звезда и не могла подумать, что создаст это во время войны.

Между тем, пользователи уже оценивают песню и делятся эмоциями в комментариях:

Это просто бомба, еще с мультфильмом детства, гениально!

Браво!!! Очень нужна и актуальна! Спасибо! Всё будет Украина!!!

Это лучшее, что я увидела и услышала сегодня!

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