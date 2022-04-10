Категория
Гламур
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
''Геть з України, москаль некрасівий'': Jerry Heil выпустила трек о Зеленском, Киме и Арестовиче

''Геть з України, москаль некрасівий'': Jerry Heil выпустила трек о Зеленском, Киме и Арестовиче

Дата публикации
Просмотры
6649
Поделиться:
WhatsApp
Viber
''Геть з України, москаль некрасівий'': Jerry Heil выпустила трек о Зеленском, Киме и Арестовиче

скриншот с видео

Вдохновлялась исполнительница фрагментом из выступления Верки Сердючки.

Украинская певица и блогерша Jerry Heil выпустила трек #МОСКАЛЬ_НЕКРАСІВИЙ (ГЕТЬ З УКРАЇНИ) о современных казаках – Зеленском, Киме и Арестовиче.

Вдохновлялась исполнительница фрагментом из выступления Верки Сердючки, который снова произвел фурор в Сети после начала войны: ''Геть з України, москаль некрасівий''. Звезда взяла этот фрагмент за сэмпл и создала трек, где переделала слова из композиции "Ой, на горі та й женці жнуть".

Артистка призналась, что трек с названием "Jerry Heil feat. ВЕРКА СЕРДЮЧКА" всегда был ее мечтой. Впрочем, звезда и не могла подумать, что создаст это во время войны.

Между тем, пользователи уже оценивают песню и делятся эмоциями в комментариях:

  • Это просто бомба, еще с мультфильмом детства, гениально!
  • Браво!!! Очень нужна и актуальна! Спасибо! Всё будет Украина!!!
  • Это лучшее, что я увидела и услышала сегодня!

Читайте также:

Следующая публикация