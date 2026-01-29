Гибель Анны Жук в жутком ДТП: суд через год после аварии вынес приговор мужу блогерши

Анна Жук

Суд вынес наказание мужу погибшей в жутком ДТП блогерши Анны Жук, который стал виновником аварии.

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений. Хоть конкретных имен не называют, но издание "Фокус" отмечает, что дело касается именно Владимира Билевцова.

Судебный приговор вступил в законную силу 27 января. Владимира Билевцова признали виновным в ДТП. Мужчина нарушил правила дорожного движения, а именно превысил допустимую скорость ведения транспортного средства, что повлекло аварию, в результате которой погиб человек, а другой пострадавший получил тяжелые телесные повреждения.

Фото с ДТП, в котором погибла Анна Жук

В общем, Владимира Билевцова лишили свободы условно сроком на пять лет, а также два года - испытательный срок. Кроме того, мужчину на два года лишили водительского удостоверения. На приговор суда повлияло раскаяние Билевцова, возмещение ущерба и положительные характеристики. Мужчина также должен заплатить 42,6 тысячи гривен судебных расходов.

Гибель блогерши Анны Жук в ДТП - что известно

Блогерша Анна Жук попала в жуткое ДТП 24 января 2025 года на трассе Киев-Харьков. Ее машина, за рулем которой находился муж Владимир Билевцов, врезалась в грузовик, который неподвижно стоял за пределами проезжей части. К сожалению, от полученных травм Анна Жук погибла на месте. Водитель грузовика тоже серьезно пострадал. Виновным в ДТП признали мужа блогерши - Владимира Билевцова.