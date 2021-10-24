Гибель Галины Хатчинс: часть съемочной группы "Иржи" уволилась за день до инцидента

Члены съемочной группы неоднократно жаловались на проблемы с безопасностью оружия.

За день до смертельного инцидента на съемках вестерна "Ржавчина" с Алеком Болдуином часть съемочной группы уволилась из соображений безопасности.

Об этом со ссылкой на члена съемочной группы, покинувшего производство после гибели Галины Хатчинс, сообщает ABC News.

По словам собеседника издания, пожелавшего остаться анонимным, в четверг, 21 октября, на съемочной площадке в течение 10 минут произошли два случайных выстрела.

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Съемочная группа якобы неоднократно жаловалась на проблемы с безопасностью оружия, однако все обращения отклонялись продюсерами. Кроме того, команду беспокоило несоблюдение противоэпидемических мероприятий на съемочной площадке на фоне пандемии COVID-19.

"Можно только пригрозить уйти, и если они ничего не изменят, вам просто нужно уйти", — заявил экс-член команды по производству "Ржавчины".

В то же время киностудия Rust Movie Productions LLC заявила, что не знала о жалобах насчет безопасности оружия.

"Безопасность наших актеров и съемочной группы — главный приоритет Rust Productions и всех, кто связан с компанией, — указали представители киностудии. — Хотя нам не сообщали о каких-либо официальных жалобах на безопасность оружия или реквизита на съемочной площадке, мы будем проводить внутреннюю проверку наших процедур, пока производство будет остановлено".

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Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс из реквизитной оружия.

В инциденте также пострадал режиссер Джоэл Соуза, который находился за спиной украинки. Его госпитализировали с ранением в плечо, однако вскоре выписали из больницы.

О том, что оружие заряжено боевым патроном, Болдуин не имел понятия. Реквизит ему в руки попал от ассистента режиссера. Тот был убежден, что пистолет безопасен. Впрочем, еще до ассистента его должен был проверить специалист по оружию.

Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители, никаких обвинений пока предъявлено не было.

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Между тем американские СМИ из своих источников узнали, что у съемочной группы фильма еще до трагедии были проблемы с безопасностью. Буквально за день до съемок дублер якобы уже стрелял из револьвера, который ему дали как незаряженный.

По данным Los Angeles Times, около полдюжины членов съемочной группы "Ржавчины" вышли на демонстрацию за несколько часов до трагедии, протестуя против условий работы. А в Times написали, что на съемочной площадке было по меньшей мере три осечки из реквизитного оружия.

Убитая Галина Хатчинс родом из Украины. Она из семьи военных, поэтому родилась за Полярным кругом, а выросла в Киеве. Оператор закончила Киевский национальный университет по специальности "Международная журналистика" и работала журналисткой-расследователем. Позже Галина переехала в США и в 2015 году окончила Американский институт кино, начав работать над фильмами. У нее остался муж Мэтью и девятилетний сын.

Напомним, что лауреат "Эмми" и "Золотого Глобуса", номинант на "Оскар" Алек Болдуин играл в вестерне "Ржавчина" главную роль, он же продюсировал ленту, в основе сюжета которой — случайное убийство. За несколько часов до трагедии Болдуин выложил в соцсеть фотографию с кровавым пятном на груди. Ее немедленно удалили, как только пролилась настоящая кровь.

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