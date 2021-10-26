Гибель Галины Хатчинс: съемочная группа развлекалась с оружием за несколько часов до трагедии

Стали известны новые подробности смертельной трагедии.
Члены съемочной группы фильма "Ржавчина" развлекались с оружием, заряженным боевыми патронами, за несколько часов до гибели Галины Хатчинс.
Об этом стало известно журналистам издания The Wrap.
Они играли в плинк: стреляли по импровизированным мишеням. Позднее именно это оружие, которое использовали члены съемочной группы, было передано Алеку Болдуину. Реквизит ему в руки попал от ассистента режиссера. Тот был уверен, что пистолет безопасен.
К слову, издание обратилось к продюсерам фильма с просьбой прокомментировать эту информацию. Однако они ответили, что проводят внутреннюю проверку.
"Безопасность наших актеров и съемочной группы – приоритет для нас. Нам не было известно ни о каких официальных жалобах на безопасность оружия или реквизита на съемочной площадке. Мы будем проводить внутреннюю проверку. Пока съемки фильма мы приостановили", — заявили продюсеры фильма.
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