Гибель Галины Хатчинс: съемочная группа развлекалась с оружием за несколько часов до трагедии

Гибель Галины Хатчинс: съемочная группа развлекалась с оружием за несколько часов до трагедии

Стали известны новые подробности смертельной трагедии.

Члены съемочной группы фильма "Ржавчина" развлекались с оружием, заряженным боевыми патронами, за несколько часов до гибели Галины Хатчинс.

Галина Хатчинс / instagram.com/halynahutchins

Об этом стало известно журналистам издания The Wrap.

Они играли в плинк: стреляли по импровизированным мишеням. Позднее именно это оружие, которое использовали члены съемочной группы, было передано Алеку Болдуину. Реквизит ему в руки попал от ассистента режиссера. Тот был уверен, что пистолет безопасен.

К слову, издание обратилось к продюсерам фильма с просьбой прокомментировать эту информацию. Однако они ответили, что проводят внутреннюю проверку.

"Безопасность наших актеров и съемочной группы – приоритет для нас. Нам не было известно ни о каких официальных жалобах на безопасность оружия или реквизита на съемочной площадке. Мы будем проводить внутреннюю проверку. Пока съемки фильма мы приостановили", — заявили продюсеры фильма.

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