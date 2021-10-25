Гибель Галины Хатчинс: СМИ заявили, что револьвер Болдуина проверяла "неопытная" оружейница

Во время работы над предыдущей лентой девушка якобы передала непроверенное оружие 11-летней актрисе.

Револьвер, из которого Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс на съемках вестерна "Ржавчина", проверяла "неопытная" оружейница Анна Гутьеррес-Рид.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает The Daily Beast.

Собеседники издания, работавшие с 24-летней девушкой, описывают ее как "неопытную и зеленую", утверждая, что до фатального события на съемочной площадке произошло по меньшей мере два случайных выстрела.

Также читайте Гибель Галины Хатчинс: часть съемочной группы "Иржи" уволилась за день до инцидента "Она немного небрежно обращались с оружием, иногда размахивая им, — указал источник. — Несколько раз она заряжала холостые и делала это способом, который мы считали опасным". Члены съемочной группы якобы подали несколько жалоб на оружейницу ассистенту режиссера Дэйву Холлсу, который передал Болдуину в руки оружие, заверив, что оно безопасно. Кроме того, по меньшей мере шесть "сытых по горло" сотрудников по соображениям безопасности оставили съемочную площадку еще до инцидента. "В первый раз, когда пистолет выстрелил без предупреждения, весь это отдел нужно было немедленно заменить. Очевидно, производство передумало и решило бросить кости и заплатить самую высокую цену", — заявил собеседник издания.

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Следователи задокументировали, что Гутьеррес-Рид разложила три пистолета за пределами места съемок. Холлс взял один из них и принес Болдуин, крикнув: "Холодный пистолет". Этим выражением он подал актерам и команде сигнал о том, что из пистолета можно стрелять, говорится в ордере на обыск.

Через несколько секунд, снимая сцену в церкви в стиле Старого Запада, Болдуин, видимо, нацелился на камеру и нажал на спусковой крючок, случайно убив Галину Хатчинс, когда она снимала его, и ранив режиссера Джоэла Соузу, который стоял позади оператора.

Как пишет DailyMail.com, Болдуин выстрелил из винтажного револьвера Colt.

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По некоторым данным, во время работы над фильмом "Старый путь" с Николасом Кейджем, где Гутьеррес-Рид дебютировала как глава отдела огнестрельного оружия, она зарядила оружие прямо на земле и передала его 11-летней актрисе без проведения надлежащей проверки. В связи с этим съемки приостановили, пока девушка дважды не проверила пистолет.

Оружейница ранее рассказывала в СМИ, что не умела заряжать оружие холостыми патронами, и это было для нее "самым страшным" делом. "Чтобы преодолеть страх, она обратилась за помощью к своему отцу, легендарному оружейнику Теллю Риду", — говорится в материале.

Как сообщалось, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" на ранчо Bonanza Creek Ranch в Санта-Фе актер Алек Болдуин случайно застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс из реквизитной оружия.

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В инциденте также пострадал режиссер Джоэл Соуза, который находился за спиной украинки. Его госпитализировали с ранением в плечо, однако вскоре выписали из больницы.

О том, что оружие заряжено боевым патроном, Болдуин не имел понятия. Реквизит ему в руки попал от ассистента режиссера. Тот был убежден, что пистолет безопасен. Впрочем, еще до ассистента его должен был проверить специалист по оружию.

Обстоятельства происшествия расследуют правоохранители, никаких обвинений пока предъявлено не было.

Убитая Галина Гатчинс родом из Украины. Она из семьи военных, поэтому родилась за Полярным кругом, а выросла в Киеве. Оператор закончила Киевский национальный университет по специальности "Международная журналистика" и работала журналисткой-расследователем. Позже Галина переехала в США и в 2015 году окончила Американский институт кино, начав работать над фильмами. У нее остался муж Мэтью и девятилетний сын.

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