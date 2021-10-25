Гибель Галины Хатчинс: в США состоялась панихида по погибшему оператору

Панихида состоялась в штате Нью-Мексико, где проводились съемки фильма "Ржавчина".

В Нью-Мексико состоялась панихида по погибшему операторе из Лос-Анджелеса — украинке Галины Хатчинс.

Именно в этом штате проходили съемки фильма "Ржавчина", во время которых Галину случайно застрелил голливудский актер Алек Болдуин, говорится в "Сніданку з 1+1".

Associated Press

Она училась в Киеве и Лос-Анджелесе, снимала документальное кино в Великобритании и получила признание как "восходящая звезда американского кинематографа". Вестерн со знаменитым актером Алеком Болдуином должен был стать прорывом в карьере оператора, но оказался ее последним.

Могла говорить о кино часами: история операторши Галины Гатчинс

О кино украинка Галина Хатчинс могла говорить часами. Так увлекалась, что не замечала, как течет время. В такие моменты ее глаза горели, а с лица не сходила улыбка.

Associated Press

Хатчинс — дочь военного моряка — росла за Полярным кругом в окружении оленей и атомных подводных лодок, как рассказывала она сама. И о том, чтобы стать оператором, сначала и не мечтала. По возвращении в Украину работала журналистом-расследователем.

Associated Press

Так и начала снимать документальные фильмы для самых известных мировых СМИ — Discovery и BBC. Затем увлеклась "большим метром" и переехала в Штаты, где закончила престижный Американский институт кино. Ей пророчили большое будущее — будущее звездного оператора-постановщика, которого будут ценить все.

Associated Press

И такой Галину Хатчинс должна была сделать "Ржавчина" — американский вестерн с голливудским актером Алеком Болдуином в главной роли.

Это последий пост Галины Хатчинс в Instagram — на коне она объезжала известную съемочную площадку в Нью-Мехико. А уже на следующий день здесь — настоящие полицейские машины. А Интернет облетают фотографии эмоционально разбитого Болдуина. О том, что оружие, из которого он выстрелил для сцены из фильма, заряженный боевым патроном, актер не имел понятия. Галину успевают довезти до госпиталя, но спасти — уже не смогут.

Между тем американские СМИ из своих источников узнали, что у съемочной группы фильма еще до трагедии были проблемы с безопасностью. Работники якобы неоднократно жаловалась на проблемы с оружием, однако все обращения отклонили продюсеры.

Сейчас в центре внимания следствия двое — оружейный эксперт, которая подготовила реквизит для съемок, и ассистент режиссера, который передал ружье в руки Болдуина. И выкрикнул: "оружие не заряжено".

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