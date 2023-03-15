Гитарист легендарной группы Queen Брайан Мэй стал рыцарем Великобритании

Участник легендарной рок-группы Queen Брайан Мэй прошел церемонию посвящения в рыцари Великобритании.

За заслуги перед музыкой, а также за благотворительную деятельность музыкант был награжден королем Чарльзом III. Торжественная церемония прошла 14 марта в Букингемском дворце. Как и требуют традиции, монарх коснулся Мея мечом и зачитал речь. Фотографиями с мероприятия поделилась на официальной странице королевской семьи в Instagram.

Музыкант получил титул рыцаря-холостяка, означающего, что король не ввел его в состав одного из организованных рыцарских орденов. Отныне официально Брайан Мэй имеет титул сэра.

Фото: instagram.com/theroyalfamily

Вместе с гитаристом награду из рук короля Великобритании получила известная саксофонистка Иоланда Браун. Она получила из рук монарха орден Британской империи.

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