Глава делегации "Евровидения" раскрыла правду об отсутствии Поляковой на нацотборе и ее песне

Оксана Скибинская, Михаил Ясинский и Оля Полякова

Глава украинской делегации на «Евровидении» Оксана Скибинская вмешались в скандал, который вспыхнул между командой Оли Поляковой и нынешним продюсером нацотбора Джамалой.

Как известно, Оля Полякова подавала свою заявку и строила планы представить Украину 2026 года на международной арене. Однако у нее не получилось из-за нарушения правил нацотбора. Все потому, что уже не первый год к нацотбору не допускаются артисты, которые имели выступления в РФ после 2014 года. Однако продюсер исполнительницы Михаил Ясинский даже после объявления лонглиста, куда не попала его подопечная, пытается исправить ситуацию и донести свою позицию.

Длительный период Михаил призывает Общественного вещателя организовать переговоры. Он предлагает в будущем менять правила. Тем самым намерен уговорить организаторов нацотбора допускать к конкурсу звезд, которые хоть и имели выступления в 2014 году, но неоднократно доказывали свою проукраинскую позицию в публичном пространстве уже в течение полномасштабного вторжения.

Михаил Ясинский и Оля Полякова

Еще больше взбудоражило продюсера Поляковой недавнее высказывание Джамалы, где она отметила, что артистка подавалась на конкурс с песней Warrior, которую уже представляла слушателям. Это вызвало диссонанс в обществе, поскольку известно, что по правилам всем конкурсантам запрещается обнародовать конкурсные песни до самого нацотбора. И в ответ Ясинский обвинил Джамалу во лжи, ведь его подопечная подавалась на конкурс с другой песней, которая называлась Queen of the night.

На такую публичную провокационную дискуссию уже отреагировала глава украинской делегации на «Евровидении» Оксана Скибинская. В официальном комментарии "Музвар" она расставила все точки над «і». Специалист подтвердила, что конкурсная заявка от Оли Поляковой действительно содержала другую песню, а не Warrior. Однако, по словам Оксаны, артистка все равно не смогла попасть в лонглист из-за нарушения ею других правил нацотбора на «Евровидение».

Оксана Скибинская

«Ольга Полякова отправила на Нацотбор другую песню. Музыкальный продюсер имеет возможность прослушивать все заявки и обрабатывает только те, которые прошли техническую проверку и соответствуют Правилам Нацотбора по формальным и техническим признакам. Заявка Оли Поляковой Правилам Нацотбора не соответствует», — пояснила глава делегации.

Напомним, недавно публичный конфликт вызвал Melovin и Джамала. После объявления лонглиста продюсер нацотбора заявила об обиде на певца, а тот не сдержался и резко ответил ей.