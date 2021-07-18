Глава Каннского кинофестиваля "убил" главную интригу мероприятия, назвав сразу победителя

Спайк Ли перепутал номинации.

Во время объявления победителей Каннского кинофестиваля произошел ужасный конфуз.

Так, имя обладателя Золотой пальмовой ветви - главной награды фестиваля, было названо заранее. Когда ведущая мероприятия попросила главу кинофестиваля, кинорежиссера и актера Спайка Ли назвать первую награду вечера, он перепутал номинации и сразу назвал главного победителя. Тем самым раскрыв всю интригу кинофестиваля.

Мелани Лоран, которая сидела рядом со Спайком Ли в жюри, пыталась его остановить, но не успела.

В свое оправдание глава фестиваля смог только сказать: "English!" намекая на то, что не совсем понимает французского — именно на этом языке к нему обратилась ведущая.

Спайк Ли / Associated Press

Позже Спайк Ли извинился за этот "спойлер".

"У меня нет оправданий. Я облажался. Прошу прощения за ошибку. Насколько я понимаю, ночью это вызвало напряженное ожидание, это было сделано не специально", — отметил Ли, пишет E! Online.

Напомним, что Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку