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Глава Каннского кинофестиваля "убил" главную интригу мероприятия, назвав сразу победителя

Глава Каннского кинофестиваля "убил" главную интригу мероприятия, назвав сразу победителя

Associated Press

Спайк Ли перепутал номинации.

Во время объявления победителей Каннского кинофестиваля произошел ужасный конфуз.

Так, имя обладателя Золотой пальмовой ветви - главной награды фестиваля, было названо заранее. Когда ведущая мероприятия попросила главу кинофестиваля, кинорежиссера и актера Спайка Ли назвать первую награду вечера, он перепутал номинации и сразу назвал главного победителя. Тем самым раскрыв всю интригу кинофестиваля.

Мелани Лоран, которая сидела рядом со Спайком Ли в жюри, пыталась его остановить, но не успела.

В свое оправдание глава фестиваля смог только сказать: "English!" намекая на то, что не совсем понимает французского — именно на этом языке к нему обратилась ведущая.

Спайк Ли / © Associated Press
Спайк Ли / Associated Press

Позже Спайк Ли извинился за этот "спойлер".

"У меня нет оправданий. Я облажался. Прошу прощения за ошибку. Насколько я понимаю, ночью это вызвало напряженное ожидание, это было сделано не специально", — отметил Ли, пишет E! Online.

Напомним, что Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля получил фильм "Титан" Джулии Дюкорно.