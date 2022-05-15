Глава нацжюри от Украины на "Евровидении" о баллах для Польши: "Я прошу прощение у польского народа"

Глава национального жюри на "Евровидении-2022" Вадим Лисица впервые прокомментировал отсутствие баллов от украинских судей для представителя Польши.

Сегодня, 15 мая, во время пресс-конференции для журналистов, состоявшейся онлайн, глава национального жюри от Украины на "Евровидении-2022" Вадим Лисица впервые прокомментировал, как так случилось, что судьи от Украины не поставили ни одного балла дружной Польше, которая поддерживает нас в войне всем, чем может.

Лисица отметил, что члены жюри подписали соглашение, в котором прописано то, что они не могут учитывать в своем голосовании политический фактор. Мол, жюри должно оценивать чисто номер, песню и само выступление участника.

"Что касается того, что возникло определенное напряжение вокруг Польши. И голосование за Польшу. Большинство стран ЕС проголосовали почти так же, как и мы. То есть, мы не одни так думали. Это голосование показало уровень номера, пения и песни. И всю любовь, которая направлена нами и мной также Польше, польскому народу за его огромную помощь выразилось в 12 баллов от зрителей", — объяснил глава нацжюри.

Члены нацжуры на "Евровидении-2022" от Украины

Лисица подчеркнул, что они должны работать чисто по регламенту и не имели права учитывать какие-либо политические факторы.

"Более того, у нас присутствовал человек, который контролировал этот процесс. И результаты голосования, которые мы увидели ночью, мы тоже увидели впервые. Я не знал вообще, какой результат будет в Польше, Британии или у кого-то. Поэтому для нас это было новостью. Для меня это неприятная новость. Поднялся страшный шум по этому поводу", — признался Лисица.

Впрочем, он также признался, что ему досадно, что так случилось и извинился перед польским народом:

"Мне лично досадно и я прошу прощение перед польским народом за то, что так получилось. Но ничего менять не буду, не могу. Потому что это принципиальная позиция. Это оценивание было принципиальным. Все сделано честно и прозрачно", — отметил глава нацжюри.

Напомним, что в Сети развернулся настоящий скандал после финала "Евровидения-2022", во время которого профессиональное жюри от Украины не поставило ни одного балла Польше. К слову, украинское жюри также поставило "0" Литве и Румынии, которые также поддерживают Украину. 12 баллов отдали Великобритании, 10 – Португалии, 8 – Нидерландам.

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