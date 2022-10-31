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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал нового члена семьи

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Глава Николаевской ОВА Виталий Ким показал нового члена семьи

Виталий Ким / Фото: instagram.com/kimkimvitalii

В семье политика появился новый любимец.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что в его семье отныне живет пушистый житель.

Нового члена семьи политик показал в своем фотоблоге в Instagram. На видео забавный рыжий котенок породы мейн-кун играл с веревочкой, а на фоне играла песня о победе Украины.

"Знакомьтесь из Одессы приехал новый член семьи. Зовут Марчело", — поделился Ким.

Поклонники поздравили главу Николаевской ОВА с появлением четырехлапого друга и были рады, что политик поделился такими новостями. Обычно Ким не часто делится в соцсетях подробностями своей личной жизни, тем более во время войны.

Впрочем, недавно Виталий Ким рассказал об общении с семьей во время войны, а до этого впервые показал совместное фото с родной сестрой.

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