Глава Суспильного о скандале с Alina Pash: "Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении"

Глава Суспильного о скандале с Alina Pash: "Мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении"

Николай Чернотицкий также обратится в правоохранительные органы.

Председатель правления Суспильного Николай Чернотицкий прокомментировал скандал вокруг справки победительницы Нацотбора на "Евровидение-2022" Alina Pash.

Так, после того, как ГПСУ заявила, что не выдавала певице документ о законной поездке в Крым в 2015 году, Чернотицкий опубликовал пост на странице Facebook.

Он отметил, что Общественный вещатель получит официальный ответ от Государственной пограничной службы, который продолжает проверку, 16 февраля до 11:00. После этого будет собран оргкомитет "Евровидения", на который будет приглашена Алина Паш. Тогда и будет принято окончательное решение по поводу участия в международном конкурсе.

Николай Чернотицкий / facebook.com/chernotizky

"Отдельно, как председатель правления, я буду обращаться в правоохранительные органы по предоставлению поддельных документов. По моему мнению, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", – заявил Николай Чернотицкий.

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