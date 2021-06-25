Главная актриса сериала "Моя любимая Страшко" рассказала свою историю буллинга

Актриса Ирина Поплавская впервые посетила студию "Сніданку з 1+1".

Телеканал "1+1" активно готовится к премьере нового украиноязычного сериала "Моя любимая Страшко" — адаптацией всемирно известного колумбийского сериального формата Betty la fea или Ugly Betty.

На днях было раскрыто интригу, кто сыграет главную женскую роль, ведь зрители долго ждали и озвучивали свои версии, кто может сыграть Настю Глушко.

пресс-служба канала "1+1"

Так, стало известно, что главную женскую роль в сериале сыграет молодая украинская актриса, выпускница мастерской Льва Сомова Ирина Поплавская. Именно 24-летняя актриса, для которой эта роль первая, воплотит образ милой и умной Насти, которая устраивается в крупную косметическую компанию помощником директора.

Сегодня актриса впервые пришла в студию "Сніданку з 1+1". Ирина Поплавская приехала прямо со съемочной площадки, поэтому появилась в студии в образе своей героини Насти Глушко.

"Роль Насти Глушко — моя первая и сразу главная. Я Настя — девочка очень умная, человечная, честная, с большим сердцем и правильными жизненными принципами. У нее есть все, чтобы быть счастливой, любимой, но она сама не осознает, насколько красива сердцем. В детстве моя героиня сталкивалась с буллингом, а теперь это же постигнет ее и на работе. Настя попадает в большую косметическую компанию помощником директора, но выглядит не так, как человек с бьюти-индустрии, из-за чего получает насмешки от коллег", — комментирует актриса.

Ира Поплавская призналась, что и сама сталкивалась с буллингом в школе из-за низкого голоса и долгое время пыталась преодолеть этот комплекс.

пресс-служба канала "1+1"

"Когда мне было лет 12, все начали спрашивать, что у меня с голосом, может я простудилась. Он был немного низкий и хриплый, но я этого не слышала. Было неприятно, больно, доходило до того, что в незнакомых компаниях я молчала. Пока в одном из спектаклей я не преодолела свой страх, набралась смелости и спела с микрофоном на сцене — это изменило мое отношение к собственному голосу", — призналась девушка.

Актриса добавила, что сериал "Моя любимая Страшко" покажет зрителям, как можно справляться с непростыми жизненными обстоятельствами, например, если сталкиваешься с буллингом, моббингом, харассментом, или другими проблемами, с которыми сталкиваются люди в современном обществе.

пресс-служба канала "1+1"

"Сериал "Моя любимая Страшко" научит вас, как надо справляться со всеми трудностями на своем пути и быть сильнее всех обстоятельств, всех неприятностей, которые мешают достичь поставленной цели. Это все равно больно, когда тебя булят, оскорбляют, не воспринимают. Когда ты, что самое ужасное, начинаешь верить в то, что с тобой что-то не так. но если ты себе сам не скажешь: "я сильнее всего этого", то не только достигнешь желаемого, но и останешься человеком добрым, честным, классным", — посоветовала Ирина.

Также Ира рассказала в студии "Сніданку з 1+1", что брекеты настоящие и она сама попросила создателей сериала их поставить.

пресс-служба канала "1+1"

"Я когда-то носила брекеты, но после того, как их сняла, произошли некоторые изменения и возникла необходимость ставить их повторно. Я боялась, что из-за них меня не будут приглашать на пробы, я не получу работы. Но когда поняла, что прошла на роль Насти Глушко, сказала продюсерам, что хочу поставить брекеты и они согласились, ведь они сделают мою героиню более целостной. Моя Настя тоже много лет мечтала об идеальной улыбке ", — поделилась актриса.

Напомним, что украиноязычный сериал будет отличаться от оригинального формата. Он отобразит реалии современной жизни украинок в большом городе, их проблемы и вызовы. В сериале поднимут вопрос моббинга (буллинг на работе), сексизма, объективации, общение в интернете и другие. Несмотря на то, что мир стремительно меняется, общество продолжает давать оценку человеку по его внешности. Главная героиня сериала "Моя любимая Страшко" собственным примером покажет, что красота — это не только внешние данные, но и качества, которые стоит распознать с первых минут — доброта, честность, умение сочувствовать, преданность. Мир меняется, а вместе с ним — меняется и героиня.

Саундтреком к сериалу стал новый хит группы KAZKA "Красива серцем". А уже совсем скоро зрители 1 + 1 смогут подписаться на страницу героини Насти Глушко в социальных сетях, на которой будут подниматься вопросы буллинга, моббинга, сексизма и другие, а также использовать специальную маску в Instagram.

Над производством сериала по заказу "1+1" работает украинская кинокомпания "киноделов".

Генеральный продюсер от телеканала "1+1" — Кривицкий Максим, продюсеры — Еремеева Елена, Жукова Дарья, шоураннер — Нина Шулика.

Продюсеры от кинокомпании "киноделов" — Егор Олесов, Юрий Прилипко, режиссеры постановщики — Максим Мехеда, Алина Бухтиярова, главный автор — Ярослав Войцешек. Операторы-постановщики — Ярослав Пилунский, Тимофей Аврамчук. Художник-постановщик — Андрей Гречишкин.

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