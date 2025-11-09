Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров стал отцом в четвертый раз

Сергей Ребров / © Associated Press

В семье главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва — пополнение.

Его супруга, Анна Реброва, сообщила, что у пары родился еще один сын. Об этом она рассказала в своем Instagram, поделившись трогательной новостью. Так, стало известно, что малыш появился на свет седьмого ноября 2025 года.

«В нашей семье произошла радость — родился еще один сыночек! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас. 07.11.2025», — написала Анна.

Пост Анны и Сергея Ребровых / © instagram.com/annarebrova31

Стоит отметить, Анна и Сергей Ребровы поженились в 2016 году. Для тренера это второй брак — от первой жены, Людмилы, он имеет сына Дмитрия, который сейчас живет в Лондоне и изучает бизнес.

От Анны у Сергея уже подрастают двое сыновей — 9-летний Александр и 7-летний Никита. Ребята живут с родителями в Киеве, посещают футбольную школу «Динамо» и, по словам Анны, мечтают стать футболистами, как папа.

«Наши маленькие Ребровы растут! Дети уже участвуют в благотворительных акциях и помогают собирать средства для ВСУ», — ранее рассказывала жена тренера.

