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Глущенко назвала известных актрис, с которыми дружит со времен университета: как они выглядели
Актриса рассказала о своих звездных одногруппниках.
Украинская актриса Яна Глущенко рассказала о своей многолетней дружбе с коллегами, с которыми познакомилась еще во время учебы в вузе.
Как оказалось, в группе с Глущенко было немало студентов, которые потом стали популярными на больших экранах и в театрах. В частности, в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" актриса вспомнила, как еще во времена вступительных экзаменов подружилась с Екатериной Кузнецовой. Вскоре они тесно начали общаться с Валерией Ходос. И с тех пор они до сих пор дружат и поддерживают друг друга.
"Мы сначала очень сильно сдружились с Катей Кузнецовой. Нам было 17 или 18. И она такая просто божественная красавица для меня была и сейчас есть. Но она такая испуганная на тех экзаменах была. Я на нее смотрю и говорю: "Солнышко, не переживай, ты поступишь, все будет хорошо". И мы с ней очень сдружились. Катюшка начала очень активно сниматься. Как-то связь потерялась, а Лера всегда была такая серьезная, более умеренная, никого к себе, если не захочет, то не подпустит. И за последний месяц мы уже два раза виделись, а это уже успех. Да, мы дружим", - поделилась артистка.
Напомним, недавно актриса Яна Глущенко шокировала подробностями смерти коллеги Марины Поплавской и что ее возмутило в поведении команды "Дизель шоу".