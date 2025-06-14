Глущенко назвала известных актрис, с которыми дружит со времен университета: как они выглядели

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Украинская актриса Яна Глущенко рассказала о своей многолетней дружбе с коллегами, с которыми познакомилась еще во время учебы в вузе.

Как оказалось, в группе с Глущенко было немало студентов, которые потом стали популярными на больших экранах и в театрах. В частности, в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" актриса вспомнила, как еще во времена вступительных экзаменов подружилась с Екатериной Кузнецовой. Вскоре они тесно начали общаться с Валерией Ходос. И с тех пор они до сих пор дружат и поддерживают друг друга.

Екатерина Кузнецова, Валерия Ходос и Яна Глущенко в университете / © instagram.com/yamo4ka

Екатерина Кузнецова и Валерия Ходос сейчас

"Мы сначала очень сильно сдружились с Катей Кузнецовой. Нам было 17 или 18. И она такая просто божественная красавица для меня была и сейчас есть. Но она такая испуганная на тех экзаменах была. Я на нее смотрю и говорю: "Солнышко, не переживай, ты поступишь, все будет хорошо". И мы с ней очень сдружились. Катюшка начала очень активно сниматься. Как-то связь потерялась, а Лера всегда была такая серьезная, более умеренная, никого к себе, если не захочет, то не подпустит. И за последний месяц мы уже два раза виделись, а это уже успех. Да, мы дружим", - поделилась артистка.

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Напомним, недавно актриса Яна Глущенко шокировала подробностями смерти коллеги Марины Поплавской и что ее возмутило в поведении команды "Дизель шоу".