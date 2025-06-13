Глущенко высказалась о ссоре "Дизель шоу" с сестрой Поплавской после ее гибели: "Были неправы"

Марина Поплавская, Яна Глущенко

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Украинская актриса Яна Глущенко высказалась о трагическом ДТП 2018 года, где погибла одна из участниц "Дизель шоу" Марина Поплавская.

В частности, актриса в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" отметила, что после трагедии она была удивлена действиями продюсеров, ведь те не позвонили сестре Марины и не сообщили ей о горе. В то же время Глущенко поддержала позицию сестры по установлению памятника и подчеркнула, что была против вмешательства посторонних лиц, в частности "Дизель шоу", в процесс установки памятника на могиле.

"Во-первых, наши продюсеры не позвонили Марининой сестре. Она узнала через СМИ, что Маринка погибла. Что касается памятника на кладбище, то я говорила, что это глупость. Памятник должна ставить семья. Чего туда лезть? Здесь я сестру поддерживаю", - добавила звезда.

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Яна Глущенко и Марина Поплавская / © instagram.com/yamo4ka

К слову, ранее команда "Дизель шоу" намеревалась почтить память коллеги с помощью изготовления памятника и парковой скульптуры в форме образа Марины, которая сидит на скамейке. Однако оба монумента не были согласованы с родными Поплавской. Поэтому ее сестра в Facebook написала гневный пост и призвала не превращать трагедию в "развлекательный аттракцион "Фото со звездой". Поэтому команда "Дизель шоу" до сих пор хранит все у себя.

Парковая скульптура от "Дизель шоу"

Напомним, недавно Яна Глущенко шокировала, как ее экс-коллега из "Дизель шоу" на танке убегала в Беларусь во время войны.