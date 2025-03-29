Алексей Гнатковский

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Известный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатковский, который ранее рассказывал о помоще ВСУ, объяснил свою реакцию на громкие скандалы в обществе.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" звезда объяснил, почему редко публично поддерживает жертв в преступлениях, приобретающих резонанс. В частности, Гнатковский упомянул убийство языковеда Ирины Фарион и частые домагательства к актрисам в театрах или вузах. Он объяснил, что крайне осторожно реагирует на такие преступления, поскольку считает, что иногда он может быть недостаточно осведомлен во всех деталях расследования, чтобы быть справедливым. Впрочем, четко признает, что установленных следствием преступников надо наказывать.

"Наш театр выразил свое мнение и поддержку. Это было обращение от коллектива театра, от всех. Лично я не говорил об этом ничего, потому что я не знаю этих людей. Это очень большая ответственность давать чему-то оценку. Есть вещи, например, по отношению к Фарион, которые разъединяют общество и их подогревают. Относительно этого харасмента есть очевидные вещи. Когда один человек каким-либо образом посягает на свободу другого – это преступление. И при этом давать оценку должны правоохранительные органы. Как можно на очевидное еще говорить, что да, это очевидно", - пояснил Алексей.

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Алексей Гнатковский

Актер также отметил, что ни с одной жертвой домагательств, как и с подозреваемыми обидчиками, не знаком. Так что точно не берется высказывать свое мнение.

"Лично не знаю ни одной этой девушки. Кто эти люди лично, я их не знаю. Каким образом, не разобравшись в этом, я должен давать оценку. А гипотетически это может быть клевета? Я не говорю так это или не так, но гипотетически", — добавил артист.

Напомним, недавно Анджелина Джоли растрогала подарком для 14-летней украинки, пострадавшей от обстрела Изюма.