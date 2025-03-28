Алексей Гнатковский

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Известный украинский актер, звезда ленты "Довбуш" Алексей Гнатковский, который недавно раскрыл свою зарплату в театре, откровенно рассказал об отцовстве и собственных ошибках.

Актер вместе с женой Ольгой воспитывает двух сыновей. Старшему Остапу сейчас 12 лет, а младшему Оресту – 5. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Алексей говорит, что не против третьего ребенка, но пока не работает над этим.

"Как даст Бог (третьего ребенка – прим. ред.). Во время войны мы не работаем над этим", — отметил звезда.

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Алексей Гнатковский с супругой / © vogue.ua

Гнатковский также рассказал о воспитании двоих детей. Он делится, что во время войны переоценил отношение к детям и стал еще счастливее того, что просто они у него есть. Впрочем, актер вспомнил моменты, за которые ему все еще стыдно перед маленькими сыновьями. В частности, как очень сильно ругал их и иногда вспыльчивость могла пересечь границу. Тем не менее, все недоразумения в семье они одолевают с помощью диалогов.

"Это огромное счастье. Я счастлив, что они у меня есть и счастливы, здоровы. Я так это ценю. Нет трудностей с этим (кризисом возраста детей – прим. ред.). Всю максимальную любовь отдаю им. Помню, как однажды наругал своего старшего сына. Я до сих пор наказываю себя за это. Я по делу это сделал, потому что он не читает, но наругал. И заставил удалить все игры из телефона. А это ужасная травма для ребенка. Я до сих пор помню его глаза. Я извинился перед своим сыном, которому было 11 лет. Но мы говорим. Я ни разу не ударил своих детей. Один раз только хлопнул по попе малышу и его глаза тоже помню. Эта беспомощность на всю жизнь будет. Мои дети дают мне урок", - объяснил артист.

Алексей Гнатковский с сыновьями / © vogue.ua

Напомним, недавно актер Алексей Гнатковский предположил, когда наступит победа Украины и что для этого нужно сделать украинцам.