Go_A впервые после участия в "Евровидении-2021" выпустили новую песню с "кровавой" обложкой

Коллектив представил композицию Kalyna.

Группа Go_A, которая представляла Украину на конкурсе "Евровидение-2021" и наделала там шума, впервые после участия в песенном соревновании выпустила новую песню.

Композиция получила название Kalyna, а обложку новой работы сопровождают красные потеки, на фоне которых изображены руки с раздавленной калиной.

"Калина – символ Украины, сопровождавший наш народ с древнейших времен. Смыслы, связанные с ней, передавались из поколения в поколение в легендах и песнях. Сломанная калина была знаком тревоги и беды, а надругательство над ней позорило человека. Ее бережно оберегали, ведь существовало поверие, что она росла только у добрых людей. Предки верили, что калина имеет силу, несущую бессмертие и способную объединить поколение в борьбе со злом. Песня "Калина" – это послание миру, которое должно объединиться ради будущего", — так прокомментировали участники Go_A свою новую работу.

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