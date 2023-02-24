Год несокрушимости: звезды вспомнили, каким для них был первый день полномасштабной войны в Украине

Ровно год назад, 24 февраля 2022, началась кровавая полномасштабная война в Украине — российская армия вторглась на наши территории и начала геноцид нашего народа.

Этот день навсегда останется в памяти каждого украинца. Юрий Горбунов, Злата Огневич, Надя Дорофеева и другие звезды поделилась своими воспоминаниями о том дне, который изменил жизнь Украины навсегда.

Юрий Горбунов

Телеведущий вспомнил, как в то страшное утро вместе с женой Екатериной Осадчей проснулся от взрывов за окном. Горбунов признался, что тогда смотрел на хаос вокруг и был совсем не готов к этому, но ради детей смог овладеть собой и двигаться дальше.

"Год назад, в 4.20 утра прогремел взрыв, от которого мы проснулись! Дом вздрогнул! Подскочили, открыли шторы — столб дыма от взрыва, совсем недалеко от нас! Что это такое? Неужели все разговоры и страхи о войне, таки стали реальностью? Хватаю телефон — там уже непринятые звонки и сообщения: "Просыпайтесь, нас бомбят!". Началась война! Соседи — уже кто-то упаковывал чемоданы, кто-то стоял на улице и не понимал что делать! Наши дети хоть и были напуганы, но не плакали! Мы не были готовы к такому! Безответственные! Баки в авто пустые, тревожный чемодан не собран, холодильник почти пуст! Но именно дети, заставили нас прийти в себя и действовать", — припомнил ведущий.

Несмотря на все, Горбунов верит, что совсем скоро Украину ждет победа.

"Прошел год! Год изменивший всех нас! Изменил Украину! Изменил мир! Верим что новый год будет победным! Сомнения не имеет никакой капли! Но до сих пор, не могу ответить на вопрос — "Как такое могло вообще произойти?", — написал ведущий.

Надя Дорофеева

Как для многих украинцев, для певицы первые дни войны стали самыми страшными воспоминаниями в жизни. Надя вспомнила, как под звуки взрывов и сирены пряталась с друзьями под лестницей в собственном доме.

"Еще никогда в жизни мне не было так страшно, как в те первые дни полномасштабной войны. Не нашей войны, которая стала нашей реальностью. Этот первый день я встретила в своем доме, свободной, испуганной, вместе с друзьями. Помню, что в тот момент никто не знал, что делать.Помню, как вдруг в первый день не стало продуктов в магазине… Как действовать, откуда брать деньги, как спастись, как помогать… А еще будильник каждую ночь первые 3 недели на 3 ночи и 6 утра, чтобы посмотреть новости .

А дальше: Новые герои, телеграмм-каналы, волонтеры, журналисты, "Ой у лузі...", brave, "Шо ви, браття?", "Думи". "Думи" — песня, с которой я наконец-то проснулась от ступора и шока. Ну а дальше уже ничего не страшно", – поделилась Дорофеева.

Санта Димопулос

24 февраля 2022 года певица запомнила в мельчайших деталях. За несколько дней до войны, вспомнила Санта, она старалась как можно сильнее насладиться родным городом и чувствовала тревогу за будущее.

"Не простой день сегодня... Он возвращает меня в прошлое, где я на подкорке помню каждую деталь. За два дня до начала войны я не могла надышаться любимым городом, гуляя часами. А потом до поздней ночи сидела на работе, пытаясь успеть как можно больше. Какой-то зудвнутри меня, давление давали сигналы тревоги. А утром мы проснулись от взрывов, потерянные глаза мужа и его слова: "Началась воїна"... Помню, как кричала, что никуда не поеду, что это ошибка и такого просто не может быть. Потерянность, сильная боль, страх задетей, ужас и полный шок от невозможности происходящего. Год в забытие, потерянные, надломленные, выбитые из своей жизни. Год постоянной помощи и поддержки.Самый сложный год в жизни каждого украинца", – поделилась Санта.

Анна Кошмал

Для актрисы утро прошлого года также началось с паники и страха за себя и сына. Анна вспомнила, как одевала на детскую пижаму куртку и бежала с маленьким Михаилом в укрытие.

"Сборы, звонки, детская куртка одета в пижаму, страх, парализованность... никогда не забудем!", — описала свои ощущения актриса.

Кошмал также поделилась кадрами, которые снимала во время воздушной тревоги, сидя в укрытии.

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Григорий Решетник

В годовщину полномасштабной войны шоумен поделился видеообращением, которое записал в 24 февраля 2022 года. Тогда Григорий очень эмоционально обратился к своим подписчикам и призвал не поддаваться панике и верить в то, что мы выстоим.

Также телеведущий записал обращение сегодняшним утром и сказал, что, как и год назад, он с семьей остается в Киеве и верит в Украину.

"Хочу сказать доброе утро! Потому что он значительно добрее, спокойнее, чем год назад. Я и моя семья в Киеве, детей отвод в школу. Очень радует, что сегодняшнее утро и ночь были спокойными", — добавил Решетник.

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Злата Огневич

Это утро навсегда останется в память и певицы Златы Огневич. Звезда поделилась, как в первые часы ее успокаивала мама и говорила, что любит ее.

"Я всю жизнь буду помнить то лютое утро, взрывы за окном и тихий голос мамы в трубке: "Доченька, береги себя... Я тебя очень люблю..." Многие из нас даже не представляли, что придется навсегда прощаться с близкими, родными домами, мечтами, достижениями, своей привычной жизнью….. Многие из нас не представляли, на какие зверства и жестокость, ненасытную ярость и ненависть,— способен враг. Но теперь это знает и видит весь мир", — написала Злата.

Владимир Остапчук

А вот Владимир Остапчук признался, что в его памяти осталось только забавное воспоминание о его 24 февраля. В стрессе мозг оставил лишь то, что казалось тогда менее травмирующим.

"Может, память блокирует этот день, не знаю. Из смешного помню, что как услышал первые взрывы и истребители над домом, подумал: "Бл*, мне же сегодня идти брекеты снимать! Да е-мае! Теперь что, умирать некрасивым?", – поделился шоумен.

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