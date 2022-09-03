Год обучения стоит 80 тыс. гривен: Педан рассказал, в какой вуз поступила его дочь

Ведущий Александр Педан наконец-то признался, где же будет учиться его дочь – Валерия.

Дочь шоумена Александра Педана будет учиться в Украине, хотя они в семье рассматривали разные варианты, в том числе и за рубежом.

Выбор Валерии пал на ведущие украинские вузы. В целом дочь стала студенткой Украинского Католического Университета во Львове, специальность "социология".

"Горжусь своей Лерой, которая, во-первых, этот период прошла сама, а во-вторых, выбрала университет именно в Украине, потому что для нас сейчас приоритетно учиться здесь. В нашей стране лучшее образование, и важно, чтобы украинские дети его получили и потом работали, восстанавливали и строили лучшую Неньку", — рассказал Педан.

В целом, на сайте vstup.osvita.ua отмечается, что Валерия будет получать образование на контрактной форме обучения, стоимость которой составляет 80 тыс. гривен в год.

Напомним, в этом году первое сентября для школьников и студентов было не таким, каким они хотели бы его видеть. Из-за полномасштабной войны в Украину многие родители вывезли своих детей за границу. Редакция сайта ТСН.ua предлагает посмотреть, где и в какой стране будут учиться дочери и сыновья знаменитостей.

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