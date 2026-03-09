Годовалая дочь блогерши Вербы упала с карусели и серьезно травмировалась: "Есть трещина в носу"

Юлия Верба с дочерью / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

Украинская блогерша Юлия Верба, она же Юлия Вербинец, призналась, что ее годовалая дочь Роза серьезно травмировалась.

Неутешительными новостями звезда Сети поделилась в Instagram-stories. Как оказалось, маленькая Роза упала с карусели. К сожалению, без последствий не обошлось, девочка серьезно травмировалась. Юлия Верба немедленно обратилась за помощью к врачам, которые сделали рентген. Снимок показал, что у дочери блогерши возникла трещина в носу.

Юлия Верба не на ужас испугалась. Знаменитость говорит, что у нее сердце разрывалось на куски от того, что ее дочери больно. Но врачи успокоили Юлию и заверили, что травма заживет и все будет хорошо.

Дочь Юлии Вербы получила травму / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

"Я едва сердце не вырвала из себя... Розочка упала с карусели. Есть трещина в носу... Но врачи сказали, что все хорошо, само должно зажить", - поделилась блогерша.

Дочь Юлии Вербы / © instagram.com/verbaaa.verbaaa

Отметим, Юлия Верба родила дочь 18 сентября 2024 года. Отец девочки - бойфренд блогерши Константин, с которым она находится в отношениях с 2023-го.

