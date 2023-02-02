Годовщина смерти Кузьмы "Скрябина": остросоциальные, меткие и пророческие песни музыканта

Украинского певца Кузьмы Скрябина не стало восемь лет назад. Его жизнь забрало жуткое ДТП, в которое он попал 2 февраля 2015 года в Днепропетровской области.

Музыка артиста стала настоящим достоянием современной украинской культуры. Группа "Скрябин" выпускала хиты лирические, шутливые, романтические и даже экспериментальные. Не сторонился коллектив петь и о остросоциальных проблемах. Иногда композиции коллектива становились действительно пророческими.

Песни "Скрябина" до сих пор слушают миллионы украинцев, их перепевают многие артисты, и они раздаются на радиостанциях.

Редакция сайта ТСН.ua собрала топ-15 хитов группы "Скрябин".

"Старі фотографії"

Композиция играла и не на одном "Последнем звонке" в школе и выпускном. Через эту композицию плакало немало слушателей, ведь слова жизненные и пробираются до глубины души. Вместе с тем трек служит напоминанием, чтобы позвонить друзьям, встретиться с ними и вспомнить былые добрые времена.

"Випускний"

Эта песня однозначно играла на каждом выпускном в школе. Многие выпускники встречали под нее рассвет.

"Мовчати"

Эту композицию Скрябин исполняет вместе с певицей Ириной Билык. Песня настолько душевна, так что под нее плакало, влюблялось, разводилось немало слушателей.

"Спи собі сама"

Это одна из самых чувственных композиций группы. Она однозначно лидер среди тех треков, которые в компании поют под гитару.

"Місця щасливих людей"

В песне поется об интимных чувствах. Лирический герой вспоминает места, где ему было хорошо рядом с возлюбленной.

"Мам"

Песню Скрябин посвятил своей маме. Но она стала настолько культовой, что и не один мужчина пел ее для мамы, немного изменив слова "і вже минула сорок третя осінь" на свой возраст.

"То моє море"

Эту песню можно было неоднократно услышать во время отдыха летнего жаркого дня. В композиции говорится о желании быть собой, свободе и воплощении мечтаний.

"Кольорова"

Песню нельзя назвать полностью наполненной позитивом, однако она однозначно может поднять настроение.

"Ти мені не даєш"

Песню Скрябин спел с певицей Натальей Могилевской. Они вместе немало работали в паре ведущими и "не давали одне одному покою".

"Сам собі країна"

В песне, выпущенной в далеком 2002 году, группа касается такой остросоциальной темы, как эмиграция из Украины. В частности, в композиции говорится, что нужно уметь любить свою страну и не стыдиться этого.

"Хлопці-олігархи"

В композиции коллектив высмеивает олигархов, которые свое состояние получили незаконным путем.

"Люди, як кораблі"

Песня была выпущена во время событий Оранжевой революции и у нее социальный подтекст. В частности, это наблюдается в словах "ти не моя сестра".

"Дельфіни"

Композиция была представлена всего за день до трагической гибели Кузьмы. А строки песни "зайди в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря" приобрели новые смыслы.

"Кінець фільму"

Песня вышла за несколько дней до трагической гибели Кузьмы. Слова текста просто растрагивают до слез. Более того, в композиции наблюдается, будто Скрябин чувствовал, что произойдет: "А зараз вже кінець траси, машину у гараж, квасить, а зараз вже кінець…".

"С*ка-війна"

Песня является одной из последних композиций Скрябина. С начала полномасштабной войны композиция приобрела новые смыслы и просто пробирает до слез.

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