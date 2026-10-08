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Годовщина смерти Нины Матвиенко: ее дочь и внучка в скорби растрогали признаниями о потере
Прошло три года со дня, когда не стало легендарной Нины Матвиенко. Родные звезды рассказали об их боли.
Украинская певица Тоня Матвиенко и ее дочь Ульяна почтили память легендарной артистки Нины Матвиенко, которая ушла из жизни ровно три года назад.
В своем фотоблоге Тоня опубликовала архивное фото мамы и трогательно обратилась к ней. Певица призналась, что до сих пор испытывает нехватку материнской заботы, любви и объятий. В то же время она подчеркнула, что гордится ее музыкальным наследием, которое в дальнейшем будут нести потомки украинской нации.
«Покойтесь с миром. Очень не хватает Вашей любви, поддержки и объятий… Ваша любовь к Украине остается навеки с нами и теперь звучит не только Вашим голосом, как наследие от настоящей Берегини. Вы хотели именно так — да здравствует украинская песня! Слава Украине!» — довела до слез Тоня.
Ее слова не оставили равнодушной и внуку Нины Митрофановны. В комментариях к посту Тони Ульяна призналась, что тоже очень скучает по бабушке.
«Очень скучаю», — написала внучка Матвиенко Ульяна.
Отметим, что народная артистка Украины Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года в возрасте 75 лет. Причину смерти родные певицы поначалу не сообщали. Однако впоследствии стало известно, что у звезды диагностирован рак.
Прощание с легендарной артисткой прошло 11 октября в Национальной филармонии Украины в Киеве. Нину Матвиенко похоронили на Зверинецком кладбище.