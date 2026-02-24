Годовщина войны в Украине: Дорофеева показалась в слезах, а Ефросинина вспомнила бесполезные обращения

Маша Ефросинина и Надя Дорофеева

Четыре года назад, на рассвете 24 февраля 2022 года, Украина проснулась от взрывов и сирен. Полномасштабное вторжение России стало началом одного из самых тяжелых периодов в современной истории нашего государства.

За эти годы украинцы прошли сквозь боль потерь, разлуки и испытаний, но одновременно продемонстрировали миру силу единства, стойкость и непоколебимую веру в победу.

Дата 24 февраля стала символом несокрушимости и национального сопротивления.

В четвертую годовщину полномасштабной войны известные украинцы, среди которых Надя Дорофеева, Екатерина Осадчая, Алан Бадоев и многие другие, вспоминают первые мгновения того утра.

Надя Дорофеева

На своей Instagram-странице певица поделилась фотографией, датируемой утром 24 февраля 2022 года и прокомментировала, какой страх и боль ее тогда постигли.

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Также звезда вспомнила последние моменты мирной жизни, а именно фотографию на фотоаппарат мгновенной печати, на которой изображены счастливые подруги, и подпись о символическом названии их чата:

"В этот день мы создали совместную группу в Телеграм, которую назвали "Жизнь мечты". Группа просуществовала один день", - делится певица.

Пост Нади Дорофеевой / © instagram.com/nadyadorofeeva

Екатерина Осадчая

Ведущая поделилась рядом кадров с первого дня полномасштабной войны, среди них фотография из магазина, добавляя текст о том, какими неуместными теперь кажутся медицинские маски в супермаркете.

Екатерина Осадчая / © instagram.com/kosadcha

Звезда также опубликовала сдержанный пост, где на черном фоне написала слова, которые отзываются каждому и пускают сирот по коже:

"4 года. Так много и так мало. Когда жизнь переворачивается, когда февраль - новая точка отсчета для миллионов людей. Теперь мы знаем, как летают ракеты, а еще и шахеди, и страшно, но уже понятно, что летит не обязательно в тебя... Все еще война и страшно от того, что мы не знаем, когда конец...", - говорит ведущая.

Пост Екатерины Осадчей / © instagram.com/kosadcha

Особенно щемящей стала опубликованная фотография с маленьким сыном Екатерины - Иваном, которую ведущая сопровождает воспоминаниями:

"Иван такой еще маленький, мы стараемся при детях не впадать в панику и немного улыбаться. И здесь мы еще не знаем, что этот ужас надолго и с этого дня мы будем учиться жить по-новому. 24.02.2022", - добавила ведущая.

Екатерина Осадчая с сыном Иваном / © instagram.com/kosadcha

Алан Бадоев

Известный режиссер Алан Бадоев поделился с поклонниками роликом, в котором вспоминал адскую ночь начала полномасштабной войны. Также отметил о том, что ежегодно именно в этот день очень трудно заснуть, ведь голову переполняют размышления о своем состоянии в тот момент и чувства, которые пережили все украинцы:

"Так много времени уже прошло. Так много жизней изменилось. Так много потерянных жизней. Можно ли это постичь? Даже не знаю... Постичь можно, но хочется ли?

Мы становимся сильнее. Но стать сильнее - это же не стать черствее, а стать мудрее.

Кажется, что вот-вот будут звучать сирены, но мозг уже так не реагирует на их звук, как было в первый раз, когда ты просто не можешь в это поверить.

Это особенная ночь, а завтра будет очень особенный день. День, который лучше бы никогда не наступал... Которого мы лучше бы никогда не знали..."

Алан Бадоев / © пресс-служба Алана Бадоева

Маша Ефросинина

Ведущая опубликовала ролик в продолжение собственных видео-обращений, которые разлетелись по социальным сетям в начале полномасштабной войны. В старых публикациях Маша обращалась к коллегам из России с просьбами нести правду в массы, помочь народу страны-агрессора открыть глаза. Однако ее надежды быстро разбились о скалу пропаганды на территории рф.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

В четвертую годовщину вторжения ведущая символично в том же худи в своем кабинете обращается уже к украинскому народу:

"Я была очень наивна, а еще была очень зла. Я кричала в каждом обращении в экран. Это злость от бессилия. И она исчезла. Потому что я поняла одно: у нас есть такая же аномальная сила.

Если бы я сегодня встретила эту Машу 2022 года, я бы сказала ей: "Ты, Маша, не представляешь, на что ты способна. Да, ты изменишься, изменишься сильно, иногда ты не будешь узнавать себя в зеркале, иногда ты не будешь узнавать все свои проявления, потому что они стали новые. Ты стала по-другому даже разговаривать, вести себя, перестала быть легкой, ты стала более жесткой и очень стойкой".

До сих пор странно, когда думаешь, что никогда не мог поверить в то, что будет 9 градусов тепла в квартире, когда за окном -20, а ты будешь говорить: "Ок, главное этот день пережить". Когда в коридоре нет места, где пройти, потому что там целое снаряжение для того, чтобы бежать в укрытие с ребенком. Или что этот кабинет превратится в склад моего мужа, и этот пиксель я буду видеть повсюду.

Кто-то говорил, бороться легко, когда есть вера. А вы попробуйте бороться, когда веры нет..."

Ведущая также отметила о собственном неверии в Бога, когда увидела смерти детей, и в противовес говорит:

"Мои Боги - это энергетики, это военные, это парамедики, медики, учителя, ученые, это коммунальщики, которые приезжают на место взрывов, когда еще пыль от взрывов стоит в воздухе, а они уже убирают.

Мы действительно стали сверхлюдьми. Мы действительно очень устали, но сломает ли это нас? Нет".

Михаил Кацурин

Ресторатор Миша Кацурин вспомнил, как прошли его первые дни полномасштабного вторжения в своих Instagram-историях. Он отметил, что дал десятки интервью для медиа разных стран мира:

"За первые недели войны я дал штук 80 интервью мировым медиа - от бразильских до японских. У меня был график тех интервью и дневных, и ночных (через разные часовые пояса) и 2 таблички "NATO close the sky" - красную и черную, которые менял для разнообразия".

Пост Миши Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin

Михаил также возобновил воспоминание о собственной семейной истории, а именно о своем отце, который проживает на территории России и, к сожалению, подвергся пропаганде росмедиа. В надежде повлиять на него и других граждан рф ресторатор начал проект, но тот не увенчался успехом. Сейчас Кацурин не общается с отцом:

Пост Миши Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin

"Интервью у меня брали из-за этого поста о моем отце, который живет в России и который упорно не верил мне, что началось вторжение. И из-за идеалистического проекта "папа поверь", который мы с друзьями запустили в надежде наладить коммуникацию с родственниками по ту сторону баррикад и в надежде, что правда о войне, которую мы будем им рассказывать, станет альтернативой российским сми.

Прошло 4 года. С отцом мы не общаемся. Он и десятки миллионов других россиян продолжают считать, что убивать украинцев это ок и что их поддерживает и партия, и Бог. Проект "папа поверь" мы через полгода закрыли. Какие же мы были наивные".

Пост Миши Кацурина / © instagram.com/misha_katsurin

Напомним, в четвертую годовщину полномасштабной войны украинцев поддержал британский актер Иен Маккеллен. Звезда "Властелина колец" зачитал поэзию военного ВСУ.