Голая Анна Саливанчук взбудоражила воображение фотосетом в ванне: "Мисс Playboy"

Также фанам актриса напомнила богиню красоты Афродита.

Известная украинская актриса Анна Саливанчук разместила новый эротический контент.

Звезда сериала "Свингеры" устроила фотосессию в ванне, где позировала обнаженная. В кадре 36-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя спиной и прикрывая грудь.

Анна Саливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

Также артистка примерила красивое белье с кружевом, засветив грудь.

Анна Саливанчук / instagram.com/salivanchuk.anna

В посте жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова рассказала, что недавно натолкнулась на список "Что ты должен сделать зимой". В нем говорилось следующее: сходить на каток, слепить снеговика, украсить елку, приготовить глинтвейн, украсить жилье, покататься на сноуборде и санках, посмотреть "Один дома", поиграть в снежки, посетить рождественскую ярмарку и прогулка по зимнему лесу с какао. Анна поделилась, что из этого списка она выполнила пока два пункта – украсила елку и поигралась в снежки.

"Список вдохновляет поехать на выходных гулять в лес или парк с детьми", – отметила она.

Со своей стороны, пользователи, как всегда, написали в комментариях комплименты: "Мисс Playboy", "Роскошная Афродита", "Вау, секси-девочка".

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