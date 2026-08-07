Голая Надя Дорофеева станцевала на каблуках в провокативном видео и покорила фанов

Надя Дорофеева / © instagram.com/nadyadorofeeva

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Украинская певица Надя Дорофеева покорила поклонников новым клипом на песню «747».

Это первый украиноязычный релиз звезды в этом году. Поэтому Надя сразу решительно настроилась удивлять фанатов. И этого удалось добиться необычными и пикантными сценами в эффектном клипе.

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Так, на одних кадрах Дорофеева бежит от огромных бильярдных шаров, на других разыгрывает ссору с мужем и распыляет ему в лицо огнетушитель. К тому же в одном из кадров исполнительница не постеснялась полностью избавиться от одежды и станцевать голой на каблуках.

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К слову, Надя призналась, что сниматься в таком образе для нее было необычно. Артистка объяснила, что танцевать на каблуках обнаженной в присутствии режиссера и оператора было «комично и одновременно откровенно».

«Эта сцена очень важна. Конечно, она хайповая и может вызвать много негодования, но ее значение гораздо глубже. Для меня она свидетельствует о том самом одиночестве — отчаянной попытке привлечь к себе внимание человека, который уже эмоционально отдалился», — подытожил режиссер клипа Алан Бадоев.

По словам Дорофеевой, эта песня — о моменте озарения, когда ты наконец-то осознаешь, что любовь закончилась. Образ самолета и строки «наш Боїнг давно сів» символизируют завершение совместного маршрута — пришло время принять это и двигаться дальше.

Интересно, что съемки этого клипа были под угрозой срыва. Все из-за состояния здоровья артистки. Недавно она рассказала о серьезной травме и длительной реабилитации.

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