Голливудская актриса Дрю Бэрримор показала, как упала со стула прямо на сцене

К счастью, актриса не забилась и даже посмеялась над инцидентом.

Голливудская актриса Дрю Бэрримор иногда не прочь посмеяться над самой собой.

Так, звезда на странице в Instagram разместила короткое видео с недавних съемок своего шоу. В ролике Дрю пытается сесть за пианино, но теряет равновесие и больно падает прямо на сцене.

К счастью, Бэрримор серьезных травм не получила и даже посмеялась над ситуацией. "Когда Jax сбивает с ног", – подписала видео актриса.

В свою очередь американская певица Jax, которая и была в гостях у шоу Берримор, так отреагировала на инцидент: "Когда я говорю тебе, что мое сердце на самом деле перестало биться в этот момент".

Тем временем поклонники Бэрримор оценили чувство юмора кумира и признались, что в восторге от нее: "Дрю такая нормальная. Она так приземлена!", "Пианино… это не для каждого", "Доказательство того, что Дрю умеет действительно ошеломлять".

Напомним, ранее Дрю Бэрримор откровенно рассказала, что в 13-летнем возрасте попала в психиатрическую клинику. Актриса отметила, что провела в учреждении полтора года, а причиной стало ее пристрастие к запрещенным веществам и бунтарское поведение.

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